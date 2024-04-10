偉大水利工程深埋河床底 「二峰圳」真身雨季來臨前曝光

二峰圳深埋河床底，是台灣伏流水應用鼻祖。（記者陳彥廷攝）

2024/04/10 16:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本水利工程師鳥居信平在屏東平原興建的二峰圳，百年流水潺潺不輟，屏東平原在水利智慧結晶下基本不曾缺水，而這個深埋河床底下的水利設施，至今依舊維持著神秘面紗，甚至連真正取水處都不知在何處，屏東縣政府教育處邀集高屏地區10多位國高中各科教師及8位來自全國的高中地科教師一同探密，讓這個潛藏在水下的工程，於鏡頭中「重見天日」。

就是因為偉大工程在河床下藏身多年，外界大多只聞其名卻不知其「真身」位於何處 ，屏東縣政府教育處高中精進輔導團趕在雨季前特別深入深埋河床下的集水廊道，屏縣府教育處特別申請當地環境教育導覽，進行科學教育之旅，10多名老師從進水塔爬梯下到河床以下，接著彎身進入歷史現場的集水廊道，百年古蹟也跟著曝光。

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參與的東港高中地科老師邱廷熙說，二峰圳的原理都只是聽聞，直到走進才真的覺得「百聞不如一見」，他指出，水自迎水面的水泥柵洩水縫隙進入廊道，由於是枯水期，河床幾乎只有一些水色，而廊道的水深則大約20到30公分左右，可以想像當山洪來時，這裡面的水位將會暴漲，但卻是可以利用的乾淨水源。

屏東縣教育處長楊英雪則說，這場研習是高中課程輔導團與高中地科學科中心合作，成員包括高屏地區10多位國高中各科教師甚至8位來自全國的高中地科教師，大家耳聞二峰圳是有助環境永續的百年工程，親身體驗後可望將此經驗帶回學校，不論在課堂經驗分享或融入跨域課程設計，都會讓更多師生知道伏流水的應用，體現二峰圳在人與自然共生的永續設計與認可科學的價值，使教學更豐富更生活化。

二峰圳深埋河床底，是台灣伏流水應用鼻祖。（記者陳彥廷攝）

二峰圳取水處上方，與一般河床無異。（記者陳彥廷攝）

二峰圳堰堤模型，斜坡處為迎水面，朝向上游。（記者陳彥廷攝）

二峰圳將林邊溪水以重力下滲，透過礫石、雜枝及水泥柵濾水進入廊道集水，再透過暗渠輸送。（取自屏東縣政府出版「高屏溪流域水資源程及文化資產保存」）

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