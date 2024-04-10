北市學校每年接獲上千性平事件通報 教育局提高調查補助最高4萬

教育局長湯志民今表示，根據法規，學校只要發生疑似性平案件，就必須馬上通報教育局，並討論是否啟動調查。（資料照）

2024/04/10 16:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕近年大眾性別意識抬頭，台北市各級學校每年約莫會接獲上千性平事件通報，北市教育局訂有「推展性別平等教育費用」，內容包含辦理課程、處理校園性平事件、因處理及調查校園性別事件涉訴訟者所需相關費用等，不過性平事件處理依法需要外聘專業人士，經費部分捉襟見肘，教育局今年提升各級學校每年補助至最低2萬元、最高4萬元，明年並預計增至最高7萬元，盼將性平教育更落實。

教育局統計各年度學校通報性平事件數，2020年通報1309件、成案103件、成案率7.87%；2021年通報972件、成案172件、成案率17.7%；2022年通報1155件、成案169件、成案率14.63%；2023年通報1503件、成案161件、成案率10.71%；2024年1、2月已通報200件、成案3件、成案率1.5%。

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教育局長湯志民今表示，根據法規，學校只要發生疑似性平案件，就必須馬上通報教育局，並討論是否啟動調查，過程中需要聘請相關專家，出席費至少2千元起跳，對學校是一大負擔。為協助各校落實性平教育，今年將補助費用調整，國小、國中由每校每年2萬元、2萬5千元提升至35班以上2萬5千元、3萬元；高中職維持每年每校3萬元、完全中學4萬元。

教育局補充，這筆費用除運用在性平事件調查，也用於辦理相關課程、研習，或性平事件當事人輔導上，明年將爭取增加預算，國小每校每年增至3萬元、國中3萬5千元、高中職5萬5千元、完全中學7萬元。

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