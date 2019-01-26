助弱勢過好年 台東縣長偕社會處探視送物資

2019-01-26 17:29

［記者陳賢義／台東報導］幫助弱勢家庭安心過好年，台東縣長饒慶鈴昨、今偕縣府社會處逐戶探視，送上愛心物資，同時也呼籲大家一起捎溫情，捐贈大型二手家具或物品，主動聯繫縣府社會處社會救助科，或鄉鎮市公所清潔隊，載運到利嘉工業區內的巨大工廠，由木工師傅做加工處理，一同支持需要協助的經濟弱勢戶。

農曆春節將屆，饒慶鈴心繫弱勢，昨由縣社會處長曹劍秋、社會救助科長鍾明智等人，探慰市郊與市區兩戶弱勢家庭慰問，提前恭賀新春外，也準備了年菜、白米、食品料理包、民生用品、孩子新衣及家庭所需家具等物資，讓弱勢家庭也能感受迎新年的喜悅氣氛。另外，社會處也在農曆新年前，陸續將外界捐贈物資媒合發放給縣內80戶弱勢戶。

饒慶鈴表示，感謝外界支持實（食）物銀行，慷慨捐贈物資供社工媒合給有需求的經濟弱勢戶，及長期捐贈物資的愛心民眾和單位，籲鄉親及團體能夠將家中或公司團體內不用的傢俱物品捐出，縣府會再處理後提供給弱勢家庭使用。

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