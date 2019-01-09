比高雄幣還早推出！台東金幣今年目標會員12萬人

2019-01-09 11:06

［記者張存薇／台東報導］高雄市即將推出「高雄幣」，而台東縣早在2年前就推出「台東金幣」，利用「TTPush踢一下」APP填問卷、即可拿台東金幣並實際消費，縣府國際發展及計畫處指出，台東縣民雖然僅21萬多人，但結合「TTPush踢一下」，推出認同台東的「V型人」數位縣民概念，今年目標達到會員12萬人，並希望與高雄市、新北市等有意推動虛擬貨幣的縣市跨域合作。

「TTPush踢一下」APP會不定時發送限額問卷，會員在金幣送完前填寫都可以獲得台東金幣，10元等於新台幣1元，可在合作店家消費，也能繳交台東市的路邊停車費，到富山護魚區等景點可享縣民入園優惠等，前年會員人數達3萬人次，去年已拓展到5萬人。

縣長饒慶鈴表示，TTPush使用方便、可以在第一時間知道台東大小事，顯見台東已是一個擁抱新創科技的智慧城市，今年將衝刺利用TTPush「台東金幣」讓更多認同台東的人加入「V型人」成為「台東數位縣民」，目標會員達到12萬人。

國計處長余明勳指出，縣府會持續推廣台東金幣的普及率，同時也向中央爭取預算投入「幣鏈賦能」計畫，並與高雄市、連江縣、澎湖縣、台中市、新北市等有意推行虛擬貨幣的縣市跨域合作，並將推動在「購夠台東GOGO TAITUNG」台東好物電商購物優惠，讓成為V型人的縣外會員到台東旅遊時、可享與縣民同等優戶，也可以用台東金幣線上購物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/