全國空氣品質警示次數減少 苗栗不降反升

2019-01-05 18:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕環保署公布空氣品質監測結果，全台去年各空品監測站，測得空氣品質指標（AQI）達「橘色」、「紅色」警示次數，較前年減少706次，但苗栗縣不減反增，其中橘色警示75次，較前年多了27次，增加幅度達6成，退步最多。苗栗縣環保局表示，影響空氣品質指標的因素多，但環保局對縣內各污染物抑制，有顯著減量。

依據環保署統計，去年全台各空氣品質監測站測得AQI 達到對敏感族群不健康的「橘色」警示有2057次，達對全民不健康的「紅色」警示277次，合計2334次，較前年「橘色」警示2671次、「紅色」警示369次，合計3040次，共減少706次；但苗栗縣去年「橘色」警示75次，較前年多了27次，增加幅度達6成，是各縣市退步最多。

環保局秘書蔡政勳指出，影響空氣品質指標的因素多，尤其天候影響最為主要，他舉南投縣為例，南投境內工廠少，但空氣品質卻常不佳，學者認為是受海風影響，將台中污染源吹入。

蔡政勳說，台灣面積小，空氣品質指標受境外（海外）影響約佔1／3 、鄰近縣市影響約佔1／3 、本地影響約佔1／3 ；但前2者並非在地縣市可以掌控。

蔡政勳說，從AQI數據看來，苗栗縣去年空氣品質雖然較前年退步，但環保局對縣內污染源抑制，去年度各污染排放量實際較前年少，減量分別為 PM10約585.2噸、PM2.5約156.1噸、SOx（硫氧化物）約64.8六噸、NOx（氮氧化物）約451.1噸、NMHC（非甲烷碳氫化合物 ）約191噸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/