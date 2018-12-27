流感疫苗出現黑色異物 高雄同批號已打1萬5劑急喊卡！

2018-12-27 21:56

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某診所今天發現，1劑由賽諾菲公司製造的0.25劑型流感疫苗內有黑色異物，高雄市衛生局獲報，立即要求全市合約醫療院所暫停接種該批號疫苗，衛生局進一步清查，該批號疫苗高雄市共進貨1萬5620劑，已接種1萬5003劑、毀損7劑、剩餘610劑。

疫苗異常事件 都接種前發現

高雄市衛生局今天接獲異常事件通報後，立即暫停使用該批號流感疫苗，也派員到通報診所查察疫苗存放之冷藏設備，經查溫控及儲存條件皆符合標準，並檢視該診所剩餘之同批號疫苗，無任何異常情形。

衛生局說，異常批號疫苗已全數停止使用，目前並未再接獲類似通報。疫苗異常事件皆由專業醫療人員於接種前發現，請市民朋友安心並相信醫療專業，賡續施打流感疫苗，營造群體免疫力。

異常批號疫苗 已全數停用

衛生局表示，針這次事件已請疾病管制署及食品藥物管理署要求廠商儘速調查釐清，避免影響國人接種流感疫苗意願，異常批號疫苗已停用，市民朋友不用擔心會接種到該批號疫苗。

另針對10月15日開打後迄今曾帶幼兒接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，接種後如有紅腫、頭暈、持續發燒、局部熱痛等不適症狀，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報衛生局。

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