12/24 各報重點新聞一覽

2018-12-24 06:26

自由時報

大巨蛋引爆 柯團隊內訌

台北市長柯文哲12月16日選後首度表態大巨蛋續建，台北市政府前天隨即發布，將由台中市政府秘書長黃景茂出任都發局長，取代過去數度與遠雄集團董事長趙藤雄隔空嗆聲的林洲民，林「降職」擔任無行政實權的都更中心董事長。林洲民昨晨忍不住在臉書怒罵：「趙友友友友們，請適可而止。」

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印尼海嘯 死傷逾千

滿月引發的大潮，加上「喀拉喀托之子」（Anak Krakatoa）火山島連續噴發造成的海底滑坡，22日晚間9時27分驅動致命海嘯，重創印尼巽他海峽（Sunda Strait）沿海地區。由於當局毫無時間啟動預警系統，導致傷亡慘重，目前已有至少222罹難，843人受傷，另有28人失蹤，死傷人數恐將持續攀升。

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蔡碧仲收到滅門信：別動徐榛蔚

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天卸任，不料縣長室前天驚傳收到一封充滿仇恨的手寫恐嚇信，揚言只要敢用司法手段動準縣長徐榛蔚，將以最殘忍方式對蔡滅門，由於蔡卸任後將失去隨扈保護，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後相當重視，警方已成立專案小組深入追查。

詳見蔡碧仲收到滅門信：別動徐榛蔚。

蘋果日報

幽靈海嘯222死 印尼火山噴發 近900傷 6台人送醫

前晚，在聖誕節即將到來的歡樂氣氛中，一座火山爆發後，毫無預警的幽靈海嘯挾著2公尺巨浪撲向印尼巽他海峽沿岸觀光及住宅區，造成至少222人喪生、843人受傷，人數可能攀升，其中有6名台灣人一度受困。由於時近聖誕節，不禁令人回想起14年前聖誕節隔天發生、導致22.6萬人喪生的南亞大海嘯。

傳阻大巨蛋遭調職 林洲民槓趙友友們

台北市長柯文哲明將公布小內閣人選，外傳都發局長林洲民將調職，林前晚於臉書發文要「趙友友友友們，適可而止」、暗指與遠雄集團董事長趙藤雄交好人士放話趕他走。不過柯文哲昨強調，下階段都發局長要找有工程管理專長的人來做，林轉換職務與大巨蛋案無關。林洲民昨與柯面談後指尊重柯的人事任命權。

聯合報

減稅紅包來了 基本生活費用調高 149萬戶受惠

財政部釋出減稅紅包本週拍板。在新公布綜所稅基本生活費計算方式中，除了將今年度每人基本生活費用從16.6萬調高為17.1萬元，計算基本生活費用時，也不用計入薪資特別扣除額（今年為20萬元）。官員預估，受惠戶數將從21.9萬戶提高到149.6萬戶，回溯自今年1月1日實施，明年5月申報綜所稅適用。

火山引發 印尼無預警海嘯逾222死

印尼爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽22日晚間9點27分發生海嘯，海嘯在無預警的情況下襲擊爪哇島西岸與蘇門答臘島南岸，造成至少222人死亡，843人受傷，28人失蹤。當局初步研判，海嘯起因可能與巽他海峽「喀拉喀托之子火山」（Anak Krakatoa）活動造成的海底山體崩塌，和滿月前後大潮現象有關。

中國時報

罕見火山爆發引巨浪 已知逾千傷亡！印尼海嘯 6台灣人輕傷脫困

印尼巽他海峽22日晚間罕見因火山爆發引發海嘯，大浪席捲蘇門答臘南部及爪哇西部海灘，造成至少222人喪生、843人受傷，罹難人數持續攀升。外交部指出，目前並沒有台灣旅行團受困，但在當地旅遊的6名台灣民眾一度受困，所幸均屬擦傷，並無大礙，並送往當地醫院緊急救治。

「別讓我孤單」主唱淚崩找愛妻！印尼火山海嘯無情 剎那天人永隔

懸命生死一瞬間！印尼海嘯傷亡慘重，許多不幸在現場經歷恐怖情節的人士餘悸猶存。在印尼經營龍蝦生意的林姓台商回憶，「當時每個人都怕得要死，我全身發抖，腿也軟了」。印尼樂團17主唱法加夏則留著淚，呼喚被海嘯沖走的愛妻。「親愛的，快回家，別讓我孤單！」。聞之令人鼻酸。

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