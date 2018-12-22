12/22 各報重點新聞一覽

2018-12-22 07:25

自由時報

淡海輕軌履勘 竟關ATP？

新北市淡海輕軌綠山線將於明天通車、後天試營運，但本報接獲新北市大眾捷運公司員工爆料指出，淡海輕軌列車的ＡＴＰ（列車自動保護系統）一直出問題，經常一起步就會急煞、鎖死，必須手動隔離（關閉）ＡＴＰ才能前進；新北市大眾捷運公司總經理吳國濟否認，指列車在測試階段本就可能有不穩定之處，ＡＴＰ並無問題，已取得交通部營運許可，在試營運之前小問題都會排除。

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非洲豬瘟 中國大蔓延

農委會自十月以來已經從中國豬肉製品驗出七例含非洲豬瘟病毒，昨天更確認第一起生豬肉有病毒，農委會副主委黃金城表示，驗出病毒頻率越來越高，代表中國豬肉品已經普遍感染，更顯示中國什麼管控都沒有做。

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虧近12億 中企總經理 來台跳樓亡

油輪船隊運力規模號稱全球第一的中國遠洋海運集團，旗下中遠海運能源運輸公司（簡稱中遠海能）所屬「中海發展（香港）航運有限公司」三十九歲總經理賈利賓，昨晨在台北市五星級王朝大酒店留下交代妻子「請妳無論如何保住自己的工作，否則妳和兒子的經濟來源都沒有了啊」等九頁遺書後，自十五樓跳樓輕生死亡。

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蘋果日報

離奇 陸企高層在台墜樓亡 習近平任內260高官橫死

中國國企高官竟在台灣離奇墜樓死亡！中國國家主席習近平上台以來，中國已有260多名中共官員、國企高層死於自殺或意外，其中不少人死於海外，昨一名中國國企中遠海能的子公司「中海發展（香港）航運公司」董事總經理賈利賓，從台北市王朝大酒店15樓墜下，留下9頁遺書表示選擇輕生是受憂鬱症所苦，他的離奇死亡也引發各界臆測。

謝嗆告 駁逼死蘇啟誠 長官也現身自清「沒打電話罵蘇」

我駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺過世昨滿百日，對蘇自殺，駐日代表謝長廷曾直指原因是假新聞，但遭蘇妻前天出面駁斥。《蘋果》報導，蘇生前接到外交部高層告知懲處電話，斥蘇「這樣子害死大家、外交部跟上面，加上選舉快到了，會讓選情很難選」，外界質疑打電話的是台日協秘書長張淑玲，張昨否認。準北市議員羅智強昨指謝長廷是逼死蘇的元兇，謝嗆要告羅。

聯合報

外交官蘇啟誠之死 被誰羞辱？誰打了關鍵電話給他？

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生昨滿百日，蘇啟誠遺孀近日接受專訪，澄清先生自殺是因為遭「羞辱」才「以死明志」。究竟是誰、以何種方式「羞辱」蘇啟誠以致蘇走向絕路？各方把矛頭指向外傳要接替蘇啟誠的台灣日本關係協會秘書長張淑玲，以及駐日代表謝長廷，但兩人昨天一致喊冤。

首例！大學教授私製疫苗販售 時間長達2年

每到冬季是禽流感好發季，為免禽流感病毒加速出現變種，國內嚴禁施打相關疫苗，嘉義大學張姓助理教授及郭姓教授涉嫌私自在學校實驗室製造禽流感等疫苗，出售給雞鴨養殖戶施打，時間長達二年，昨被檢方依違反動物用藥品管理法起訴。

中國時報

反對自敘撤軍！苦勸川普無效 美國防部長辭職

美國總統川普19日才拋出震撼彈，宣布兩千名美軍將全面撤出敘利亞，美國防部長馬提斯，20日突然傳出辭職，以示抗議。馬提斯並奉勸川普尊重盟邦，加強與盟邦關係，還點名批評中俄，稱由於大陸和俄羅斯的威脅，美國更應竭盡全力為「共同防禦」提供保障。

抑鬱症纏身 陸企老總墜樓亡

大陸國企、在港上市的中遠海能子公司總經理賈利賓，21日凌晨從敦化北路飯店15樓墜樓身亡，警方在房間找到9頁遺書，發現賈近年飽受抑鬱症之苦，甚至坦言「現在已無法控制自己的情緒了」，怒控「抑鬱症，我恨你！」。檢警相驗後，確認無他殺嫌疑，經與上海家屬連繫後，家屬正趕辦來台證件中。

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