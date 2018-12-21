太神了！右看彌勒佛左看是達摩 他的彩繪被讚「鬼斧神工」

2018-12-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕1名3D彩繪師在臉書上發文抱怨，因與水泥師父溝通上出現問題，導致原本要彩繪的6面轉折牆變成22面，但還是動筆「畫到鐵腿」，他的作品曝光後引發網友驚嘆「太神了」。

3D彩繪師在臉書社團「爆怨公社」貼出影片，當中能見他在雲林縣四湖鄉萡子寮，完成11道轉折牆上的彩繪作品，若由右往左看，牆上的畫作是1尊Q版彌勒佛；由左往右看則會顯示出菩提達摩，旁邊還有一盞燃燒的香，相當有意思。

繪師指出，水泥師父「放錯尺寸」把3道轉折牆變成11道，讓他與工作團隊不得不在畫上每一個細節後，走到遠方看著每道牆上的畫作是否成功對接，「來來回回幾千次，畫到鐵腿」，所幸最後還是成功完成。

網友們看見3D彩繪師鬼斧神工般的精湛畫畫技巧，大讚他的作品簡直「超神」，相繼留言指出「神人！受我一拜」、「也太強了吧」、「果然是高手在民間」、「這已經是宗師級的手藝了」、「那時可以預約你來幫我畫家裡的牆壁」、「因為有你的努力，我們才有眼福」。

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