偏鄉節奏展自信 苑裡蕉埔國小全國節令鼓連兩冠

2018-12-15 11:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮蕉埔國小參與全國民俗體育競賽，學生已節令鼓方面的優異表現，連續兩年奪得特優冠軍，讓全校學生僅46人的偏鄉小校名震全國，也讓來自於偏鄉、較少接觸大舞台與環境的孩子更有自信。

蕉埔國小校長王美娟指出，由於學校學童不多，比賽時所有五、六年級學童都會參加，總共18人，大家利用暑假與課餘時間練習節令鼓，就算手部已經起水泡、手臂痠痛都堅持不懈地練習，就是希望可以取得好成績，奪得全國冠軍，也留下校園中屬於自己的一頁。

蕉埔國小除了連續兩年獲得全國冠軍，更於苗栗縣民俗體育競賽縣長盃連續制霸十年，象徵學校的耕耘與付出。此外，參賽學童除了會打鼓，也在校方推動下學會吹薩克斯風，並學會自己動手彩繪學校圍牆，讓人對學童的多才多藝印象深刻。

由於蕉埔國小位於苑裡鎮鎮較偏遠的蕉埔里，人口本就不多，屬於苑裡鎮難得的山區地形，但年輕人口嚴重外流，多由長輩留在故鄉照顧小孩，隔代教養情形多，因此校方如何從小就引領學童找到興趣或是獲得自信心顯得相當重要。

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