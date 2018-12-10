「中國台灣麵包師」吳寶春明記者會說明 邀韓國瑜出席

2018-12-10 23:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕世界麵包冠軍吳寶春為求登陸中國上海，今天傍晚發表聲明，強調「他是生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」，惹怒大批網友，湧入紛絲專頁「吳寶春麥方店－高雄店」，怒喊拒吃抵制，吳寶春原訂於明天上午11點半開記者會，晚間卻臨時通知改為下午1點，還將邀請高雄市新科市長韓國瑜一起出席。

對此，準高雄市新聞局長王淺秋證實，吳寶春今天有打電話給韓國瑜，邀請韓一起出席明天的記者會，韓國瑜認為吳寶春是在地優秀人才，在麵包界發光發熱，可替高雄宣傳觀光，也欣然答應出席。

「吳寶春麥方店－高雄店」臉書專頁今晚湧入數千則留言，且還快速增加中，網友一面倒批評他「台灣人為你感到可恥！」、「台灣是養育你的土地，然後跑去認欺負台灣的中國。你邏輯壞掉了嗎？」、「拒吃這種舔共的麵包 真的很噁心」、「為了錢賣國，滾」。

「吳寶春麥方店－高雄店」成立於2010年，是吳寶春的「起家店」，雖然招牌的酒釀桂圓、荔枝玫瑰等麵包，價格偏貴，生意卻一直不錯，吳寶春的事業版圖後來又擴及台北及台中，但此次發表不當言論，在台事業恐受波及。

高雄麵包界人士表示，吳寶春幾年前拿到新加坡國立大學EMBA碩士學位後，一直有到對岸擴點的夢想，今年3月吳寶春就悄悄飛到上海，與新加坡麵包連鎖大亨郭明忠簽約，合作進軍上海，高雄麵包界也都祝福他，但沒想到他這次會說出「身為中國人」這番話。

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