「蜷尾家」東京插旗 台灣茶霜淇淋「好呷」

「蜷尾家」店內以荼屋的格局裝潢，讓客人可以放鬆品嚐。（記者林翠儀攝）

2018-10-10 21:57

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕台南土生土長的霜淇淋品牌「蜷尾家」反攻霜淇淋大國日本，第一家海外店11日將在東京世田谷區三軒茶屋開幕，蜷尾家創辦人李豫要用12種台味霜淇淋魅惑日本人的味蕾，率先登場的是以東方美人茶和洲南鹽場海鹽製作的兩種霜淇淋。

蜷尾家在2012年於台南正興街開幕，由於店名和店面裝潢走日系文青風格，經常被誤以為是來自日本的霜淇淋，開幕之後不但大排長龍，甚至掀起了台灣兩大超商的霜淇淋大跟風。

蜷尾家在台灣雖然與超商和百貨業者有任務型的合作，但並未正式開分店，沒想到第一次展店竟然就是直攻日本。李豫表示，海外展店是蜷尾家一直想完成的目標，日本是他首選的前三名，但真正和日本結緣是在兩年前。2015年蜷尾家到東京參加世界冰淇淋大賽，以爆米香荔枝蜜紅茶口味奪下銀牌，李豫說這讓他們對於登陸日本頗具信心。

李豫表示，日本MASH公司旗下的「gelato pique cafe」可麗餅前年到台灣展店，蜷尾家和他們合作於開幕時提供霜淇淋，MASH社長近藤廣幸品嚐了蜷尾家的霜淇淋之後驚為天人，說比日本還好吃，希望有機會引進日本，後來雙方敲定由MASH公司代理在日本展店，計畫未來3年內在日本全國主要都市展店10間，下一家預定開在避暑聖地輕井澤。

近藤在接受訪問時也表示，日本有很多高品質的牛奶，有名的霜淇淋大都強調新鮮的奶香，但蜷尾家有很多特別的口味，例如用台灣茶做的霜淇淋是日本沒有的口味。近藤說蜷尾家經過「調理」的霜淇淋，將食材的原味發揮到極致，不需要任何人工添加物，其中最令他驚豔的是花生口味，這是日本從未吃過的風味。李豫得意地補充說，花生用的是日本在地生產的花生，但蜷尾家就是有辦法做出日本人從未吃過的台灣味。

近藤也強調，台灣好吃的霜淇淋首次登陸日本，他會徹底宣傳這是台灣的品牌，台灣土生土長的霜淇淋，希望傳達給日本人。

距離澀谷很近的三軒茶屋近年因為村上春樹的小說「1Q84」而成為村上迷的朝聖地之一，事實上，這也是東京時尚和文青聖地，近藤也表示，三軒茶屋是一個對時尚很敏感的地方，模特兒、藝人和藝術家，開在巷弄裡隨手就能吃到，和「台南散步甜食」的理念很相符，這是台灣幸福味。

蜷尾家至今已研發了上百種霜淇淋口味，李豫表示，這次帶來東京的12種口味，其中包括東方美人、紅玉紅茶、阿里山金萱茶、鐵觀音和國產生烏龍等清香茶口味都是特別為日本人設計的台灣新口味，未來還會就地取材以日本的食材開發新口味。

今天下午舉辦的試吃會吸引很多逛街民眾排隊，住在附近的民眾也好奇圍觀，曾到過台灣觀光的女大生也來排隊，試吃過後以台語說「好呷」。