揮揮衣袖 葛特曼籲台灣年輕人：別把政治人物當英雄

「屠殺」作者伊森葛特曼8日早上離台。（記者黃耀徵攝）

2018-10-08 23:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕《屠殺》作者伊森‧葛特曼今天清晨飛離台灣，他再度接受本報專訪，面對這一週的紛紛擾擾和許多人的言論攻擊，他引用英國作家喬治歐威爾名言「自由代表是人們有權利講出別人不想聽的話」，也建議台灣年輕人「別把政治人物當英雄和崇拜」。

「歐威爾是左翼作家，但也常批評社會主義和共產主義。」葛特曼利用從台北前往桃園機場路上空檔接受訪問，他說，他重讀歐威爾的書很多次，政治人物有時候就像宗教信仰，會讓人們覺得強壯，「但我認為那是錯的」，不該全相信政治人物，有時新聞揭露了真相是讓人不舒服的。

許多評論和網友攻擊他，葛特曼表示，「完全可以理解大家的心情，沒有人希望有個不會說中文的外國人來台灣指點大家該怎麼做」，因此也以歐威爾名言來說明他的想法，也建議年輕人別只找政治人物當英雄，別只讓政治給予生活意義。

葛特曼強調，他來台灣目的真的是要告訴大家中國共產黨的惡行，絕對不是要干擾選舉，他曉得現在國民黨、民進黨都有候選人，「雖然我一直記不得他們的名字，但希望大家能理解我來台灣的初衷」。

許多網友到葛特曼臉書留言攻擊，他笑說，他完全可以理解年輕人的感受，他不會憤怒、只希望大家能注意到他的想法，因為在中國，一些20幾歲的年輕人可能會例如法輪功成員、維吾爾族人可能某一天就莫名其妙失蹤，可能被活摘器官。

葛特曼也開玩笑說：「我可能回去後會一一在那些留言上按讚、生氣或哭。」

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揮揮衣袖 葛特曼堅持不向柯P道歉 但為這事低頭了