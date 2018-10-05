淡水清晨18.8度！北部5縣市大雨特報

中央氣象局指出，今天（5日）上午之後隨著颱風逐漸遠離，北部及東北部的雨勢逐漸趨緩，轉為多雲的天氣。（資料照）

2018-10-05 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）上午之後隨著颱風逐漸遠離，北部及東北部的雨勢逐漸趨緩，轉為多雲的天氣，清晨基隆北海岸及大台北山區仍有雨勢，氣象局於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雨特報，並在多個縣市發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天清晨「康芮」颱風中心已通過宮古海峽進入東海南部，目前強度是中颱下限，上午之後隨著颱風逐漸遠離，北部及東北部的雨勢逐漸趨緩，轉為多雲的天氣，而花東地區仍會因地形迎風面水氣輻合而有短暫陣雨。

溫度方面，今晨最低溫是在淡水的18.8度，北部及東北部白天氣溫比昨天稍回升，高溫約27至29度，中南部及花東地區約30至31度，各地早晚天氣稍涼，低溫大致在20至23度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週六（6日）白天台灣各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起隨著東北風增強，北部及東北部地區降雨機率提高。週日至下週四（7日至11日）受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

颱風消息部分，第25號颱風「康芮」，5日凌晨2時的中心位置是在台北東北東方510公里的海面上，向北移動，預測將朝日、韓方向前進，週六若欲前往日韓的朋友，請留意航班資訊。

空氣品質方面，離島地區仍然受中國東南沿海境外臭氧移入影響，馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 28 23 ~ 30 19 ~ 31 25 ~ 32

氣象局於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雨特報，並在多個縣市發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局）

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）