頭份自強路增設人行道 174戶路霸將清空

自強路兩側遭店家、住戶招牌、雨遮、攤位等障礙物佔用，影響通行空間，阻礙人行道工程進行。（記者鄭名翔攝）

2018-10-04 21:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市台一線自強路段，屬民眾南來北往的重要幹道，為縮短城鄉差距、改善市容、並創造友善的行人通行空間，頭份市公所獲內政部營建署前瞻經費補助，投入2700萬元於兩側整建人行道，但預計施工路段卻有百餘戶住、商家佔用空間，公所也正積極協調住戶自行拆除，預計年底動工，明年完工。

據公所清查，該路段兩側遭174戶以招牌、雨遮、攤位等障礙物佔用，影響通行空間，阻礙工程進行。為了改善整體市容，並維護行人安全，公所正積極挨家挨戶拜訪協商，請佔用戶自行拆除路障，以利工程進行。

頭份市公所主任秘書徐麗君表示，現階段已完成二期工程規劃，將送交營建署審查，而公所人員近期也積極遍訪沿路住戶，呼籲若有佔用人行道用地情事，應儘速自行拆除，一同為打造美好市容及友善環境努力。

未來施工將針對部分鋪面遭路樹樹穴破壞、磚面破損嚴重、補丁處雜草叢生等問題進行改善，而待沿途路障排除後將全面鋪設步道及無障礙坡道，另種植葉色豐富的灌木營造整體景觀。盼未來改善既有空間後，能活化閒置土地，並創造具在地特色的核心道路。