1碗雞湯20元還附雞腿！40年老店堅持照顧居民

「20元大飯店」開業40年，老闆堅持照顧附近勞工、學生和老人的初衷，不在乎賺得少，只要能維持生活就好，接棒的兒子同樣傳承父親的精神，持續提供佛心價，不只溫飽了顧客的肚子，更溫暖了人心。（圖擷取自Google地圖）

2018-10-03 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕揪感心！嘉義一間小吃店在當地相當知名，沒有招牌、沒有店名，當地人將這間店稱為「20元大飯店」，因為店中的食物幾乎都只要20元，開業40年，老闆堅持照顧附近勞工、學生和老人的初衷，不在乎賺得少，只要能維持生活就好，接棒的兒子同樣傳承父親的精神，持續提供佛心價，不只溫飽了顧客的肚子，更溫暖了人心。

據《東森新聞》報導，這間店在幾年前價格甚至更便宜，只要15元，因為不堪大環境的物價，不得已漲到20元，還是讓客人大呼便宜得很誇張，酸菜鴨湯、偏魚白菜、苦瓜排骨湯、筍干排骨等等的菜名，看得令人食指大動，價格竟然都只要20元，且食材完全不馬虎，老闆娘掛保證，絕對真材實料。

老闆將精神傳承給接棒的兒子蔡益丰，蔡益丰回憶，以前很多人連滷肉飯都吃不起，父親就決定要用低價照顧他們，蔡益丰曾累到想漲價和父親吵架，但最後還是被父親的堅持所感動。即使身體疲憊不堪，仍舊一大早就開始準備，用心不減、用料實在，1碗20元的湯裡竟然還放入1支雞腿，不只料好味美，其中蘊含的人情味更是令人讚賞。