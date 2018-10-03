保健》險被送去學相撲！小胖子3個月減重31公斤 秘訣是…

13歲的彭百恩減重後拿出昔日褲子，短褲腰圍是現在兩倍。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-03 00:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣就讀旭光高中國中部體育班一年級學生彭百恩，夢想當空手道選手，不想被爸爸送去日本學相撲，在教練黃泰吉和隊友協助下，3個月減重31公斤，從100.2公斤瘦到68.8公斤，戒宵夜、零食和飲料，每天早晚運動1小時，是最大秘訣，他說，減重還帶來另一個好處，那就是臉上痘痘也也不見了。

彭百恩現在是國一學生，小六時就是個體重近百公斤的小胖子，父親見他愈來愈重，打算帶他去日本學相撲，但他的夢想是當可以奪牌的空手道選手，而不是相撲選手，錄取旭光高中國中體育班後下定決心減重。

今年6月20日他到旭光高中報到時，體重100.2公斤，不只無法練空手道，連跑步等激烈運動也不能做，教練黃泰吉和廖德蘭依據奧、亞運隨隊醫師林聖章的建議，幫他進行減重計畫。

黃泰吉說，百恩過去的食量很大，曾一餐吃下8人份壽司，還愛吃零食、喝飲料，晚上也會吃宵夜，因此，到隊上後要求他三餐正常，戒掉宵夜、飲料和零食，而他意志力堅強，至今沒有破戒。而減重過程中，為他補充維他命C、B群、鈣、鋅，並每天供應香蕉、低脂牛奶、無糖豆漿。

彭百恩因為體重太重，因此隊友們練習時間，教練安排他走路，每天早晚共有兩小時，假日則陪教練走九九峰健行步道，一天喝足5公升的水。就這樣每個月平均減10公斤。佑民醫院腎臟科醫師徐煜能說，正常人靜態活動1天排尿1.5公升，喝水量大約需要2公升，若喝5公升的水，較怕的是會鈉鉀流失造成電解質不平衡，但若大量流汗，還算可以，建議能補充電解質更好。

佑民醫院營養師廖美俞則說，彭百恩還在發育，一定要多補充白質，喝無糖豆漿和低脂牛奶是不錯的選擇。