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台鐵推電務智慧化 年底前安裝全國181站9000部手持無線電

台鐵公司今年底要更新無線電話系統，將全台181處轉播站軟硬體升級，結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器、以及近9000部手持無線電，展現初期效能。（台鐵公司提供）

台鐵公司今年底要更新無線電話系統，將全台181處轉播站軟硬體升級，結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器、以及近9000部手持無線電，展現初期效能。（台鐵公司提供）

2024/04/14 11:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台鐵公司為了電務智慧化，強化行車調度無線電效能，將更新無線電話系統，預計今年底提前完成第一階段安裝與測試，屆時全國181處轉播站軟硬體升級，即可結合113台桌上電台、1342台車上電台、392座路側中繼器、以及近9000部手持無線電，展現初期效能。

台鐵表示，原本使用的SDH傳輸環路的頻寬不足，為避免故障或故障時對中央行車控制、列車資訊、電力遙控操作、以及票務系統等造成影響，因此新設STM-1寬頻自建環路改為行調無線電專用，效能將大增。

台鐵指出，計劃採分項建置同時進行，後續位於台鐵大樓4樓的MSO網管中心升級，在今年初已做好設備查驗及進場，將可於今年底提前完成第一階段的安裝與測試，較原定115年2月始能完工的進度大幅超前。

台鐵董事長杜微表示，電務智慧化計劃是台鐵公司全力推動的重要工程項目，也是提升安全非常關鍵的一環，MSO網管中心更新後，就有足夠軟硬體及技術支援，取代使用逾17年已停產之舊版行調無線電系統，大幅提高妥善率。

杜微說，未來第二階段可介接行控處第三代CTC、建置位於板橋的副網管中心、完成後行控中心即可具備車上台取消註冊或關機時自動告警功能，大幅提升行車安全。

台鐵公司推動電務智慧化，將台鐵大樓4樓的MSO網管中心升級，拚今年底提前完成全台系統的第一階段的安裝與測試，較原定115年2月始能完工的進度大幅超前。（台鐵公司提供）

台鐵公司推動電務智慧化，將台鐵大樓4樓的MSO網管中心升級，拚今年底提前完成全台系統的第一階段的安裝與測試，較原定115年2月始能完工的進度大幅超前。（台鐵公司提供）

台鐵公司進行電務智慧化工程，預計今年底提前完成第一階段的安裝與測試，台鐵董事長杜微（右）表示，將取代使用逾17年已停產之舊版行調無線電系統，大幅提高妥善率。 （台鐵公司提供）

台鐵公司進行電務智慧化工程，預計今年底提前完成第一階段的安裝與測試，台鐵董事長杜微（右）表示，將取代使用逾17年已停產之舊版行調無線電系統，大幅提高妥善率。 （台鐵公司提供）

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