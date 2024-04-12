獨家》台鐵集集支線最大施工黑暗期 集集火車站最快5月停駛

台鐵集集支線前瞻建設軌道升級工程即將展開，屆時集集火車站將停駛，預計2025年底完工才會復駛。（記者劉濱銓攝）

2024/04/12 17:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線2021年邊坡走山，毀損隧道，火車最多只能行駛到集集火車站，之後的水里、車埕站停駛，至今超過2年半，不過，最快5月起，集集支線將進行前瞻建設軌道升級工程，停駛範圍擴大到集集、龍泉站，預計2025年底才會完工，屆時火車不再進入集集，地方希望相關單位做好配套，降低最大交通黑暗期所帶來的觀光衝擊。

集集支線集集至水里間邊坡，2021年8月因大雨和地震引發走山毀損鐵路隧道，經過2年多搶修，邊坡已經修復，但施工期間屢有大雨天災，崩坍損及相鄰的隧道，目前正在挖修施工，預計明年底完工。

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台鐵說，前瞻建設集集支線軌道升級是既定計畫，改進軌道與周邊設施，以及隧道擴孔工程，未來隧道口徑擴大後，可運行更大列車車廂，就連蒸汽火車也可進出，有助集集支線觀光發展。

擴孔工程包含集集火車站之前的隧道，代表開工後集集站就必須停駛，相關工程最快5月展開，但仍以公告為準，屆時火車從彰化二水站發車後，經過源泉站，再到南投濁水站就會停駛，前往集集、水里各站改客運接駁，會在集集的生物多樣性研究所增加停靠站，服務更多民眾與遊客，整個工程預計明年底完成，不過，集集站之前的隧道擴孔可能提早半年完工，若評估可行會讓集集站優先復駛。

集集鎮公所說，希望屆時客運接駁能無縫接軌，也期盼中央能在停駛期間挹注觀光資源，多多行銷集集、舉辦活動，協助觀光業者度過難關。

立委游顥指出，集集支線2年多前停駛水里、車埕站後，遊客已大量減少，現在停駛又要擴至集集、龍泉站，除了要求台鐵做好旅運配套，近期也會邀集相關單位研議觀光加強方案，減輕停駛衝擊。

台鐵集集支線前瞻建設軌道升級工程即將展開，屆時集集火車站將停駛，衝擊地方觀光商機。（記者劉濱銓攝）

台鐵集集支線從彰化二水站一路開進南投車埕站，惟前瞻建設工程展開後，將導致火車開到濁水站就停止，旅客必須改搭客運，將衝擊集集鐵道觀光。（取自台鐵網站）

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