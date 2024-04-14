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玉山主峰線排除餘震落石災情 玉管處提醒「單攻」注意時限門禁

玉管處人員在玉山主峰線風口路段進行路基流失修補工作。（圖由玉管處提供）

玉管處人員在玉山主峰線風口路段進行路基流失修補工作。（圖由玉管處提供）

2024/04/14 11:45

〔記者謝介裕／南投報導〕花蓮強震迄今餘震不斷，玉山主峰線又傳落石災情，還好在玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）派員緊急搶修下，主峰線仍可通行，但建議上山攀登的民眾，最好能攜帶頭盔以確保安全。

玉山主峰線唯一供食宿的排雲山莊，係採總量管制，每日人數限量116人（床），申請人數超過此額度便由電腦抽籤決定入住資格。

據玉管處統計，今（14）日至16日，依序有216隊、927人；126隊、597人及121隊、536人提出申請，雖非國定連續假期，但仍是一位難求之勢，以致有的民眾轉而挑戰主峰線單日往返（俗稱單攻）的行程，免去夜宿排雲山莊這道關卡，以利行程安排，所以今日便有78隊、244人提出單攻申請，也使得玉管處對主峰線的各項狀況，更不敢掉以輕心。

玉管處說，前幾天園區保育巡查員前往玉山主峰執行步道安全及設施巡查工作時，又發現步道沿線新增多處落石區，且風口路段的路基流失擴大、部分手攀輔助鐵鍊遭落石擊斷等狀況，便積極進行搶修，終將上述問題排除，以確保通行無虞，但這也顯示後續餘震及天候影響致土石鬆軟的山區攀登仍危機重重，不容民眾粗心大意。

除此，玉管處強調，「玉山單攻」從海拔約2600公尺的塔塔加登山口，迄海拔3952公尺的主峰之間，海拔落差達1352公尺，路線往返長達約21.8公里，基於安全考量，才會限時須於12小時內攀登完成，且在攀登當天上午10時以前須抵達排雲山莊，並經山莊管理人員審查入園相關資料通過後才能攻頂，反之，將被強制要求折返下山，此「玉山單攻」特有的時限門禁措施，值得山友注意。

玉管處人員在玉山主峰線搶修遭落石擊斷的鐵鍊問題。（圖由玉管處提供）

玉管處人員在玉山主峰線搶修遭落石擊斷的鐵鍊問題。（圖由玉管處提供）

玉管處在官網公布玉山主峰線供社會各界參考。（圖由玉管處提供）

玉管處在官網公布玉山主峰線供社會各界參考。（圖由玉管處提供）

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