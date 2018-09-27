「潭美」明下午最靠近台灣 北部、東北部濕冷至週六

明日持續受颱風「潭美」外圍環流增強東北風的影響，北部及東北部轉為陣雨且雨勢較大的天氣型態。（資料照）

2018-09-27 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日持續受颱風「潭美」外圍環流增強東北風的影響，北部及東北部轉為陣雨且雨勢較大的天氣型態，其他地方則是多雲到晴、山區午後有局部短暫雨。

中央氣象局預報，第24號颱風「潭美」下午2點位於鵝鑾鼻東方880公里海面上緩慢向西北移動，對台灣直接影響機率低。明天午後至後天上午是它最靠近台灣的時候，雨勢會變得更加明顯，沿海風浪增強且會持續數日，最大浪高可到6至9公尺，提醒民眾從事海上作業或海邊活動時務必特別注意安全。

天氣風險公司指出，未來3天北部和東北部由於風速增強，加上下雨，使得氣溫下降，民眾要留意添加衣物及沿海活動的安全。中南部則較不受影響，惟留意山區易有午後雷雨，沿海也可能有較大風浪。

溫度方面，明天白天北部高溫26至28度，東部及外島地區高溫28至31度，中南部高溫31至33度。

紫外線方面，明天新竹以北地區為中量級，花東、金門及澎湖地區達危險級，其餘地區為過量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，雲嘉南地區為「橘色提醒」，花東地區為「良好」，其餘地區則為「普通」。

明天午後至後天上午將是第24號颱風「潭美」最靠近台灣的時候。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天白天北部高溫26至28度，東部及外島地區高溫28至31度，中南部高溫31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天新竹以北地區為中量級，花東、金門及澎湖地區達危險級，其餘地區為過量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。（圖擷取自中央氣象局）