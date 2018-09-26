三接環評再審 中油：已採最小面積開發 環團：仍衝擊海洋生態

第三接收站環評案再審，環保署長李應元罕見地親自主持會議。（記者劉力仁攝）

2018-09-26 22:45

〔記者劉力仁／台北報導〕攸關2025年「非核家園」願景是否可以如期達成的中油天然氣「第三接收站」興建工程（俗稱大潭藻礁案），9月12日環評大會審查時因五位民間環評委員集體退席而流會，今天下午環評大會再審查此案，環保署長李應元罕見地親自主持，中油會中強調已採取最小面積開發，未來也將成立委員會專責當地生態保育；環團仍強調，即使縮小開發面積仍衝擊當地海洋生態，呼籲環評委員駁回此案。

此案歷經一年多的環評審查，今年7月環保署初審委員建議大會退件後，中油向環保署申覆，提出「迴避替代修正方案」，將開發面積從37公頃縮減至23公頃，爭取在環評大會翻案，沒想到上次會中民間委員希望官方委員迴避，官方委員認為依法沒有迴避理由，演變為多位民間委員憤而離席流會。今天再度開會，環保署會前強調聽取各方意見，環評委員不進行內部討論及決議。

中油董事長戴謙今天親自出席並向環評委員簡報；他表示，國內目前天然氣設備利用率為103％，遠高於日韓及中國，永安及台中接收站已無營運調度及管輸能力，第三接收站興建營運後，國內天然氣設備利用率可以降到87％；第三接收站是否遷至台北港？戴謙表示，中油曾經評估過台北港，但若在不影響台北港營運原則下，可行性研究加上環評約3年，圍堤6.5年，造地2年，建造及管線工程要6.5年，共18年，時間太久；基隆港務公司總工程司王錦榮說明，台北港目前貨櫃裝卸量已比基隆多，很多用地都已經出租給產業，可用地不足，填海需要幾年時間，就此案緩不濟急。

環評委員鄭明修等多位環評委員主張台北港。鄭明修表示，台北港不論地理位置還是海象條件等都比觀塘好很多，加上台北港腹地大，未來可興建大儲氣槽並舖設輸氣管路供應協和電廠，鋪設距離短、可節省數千億元建港經費。

中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫表示，就算開發面積只剩下原規劃案的十分之一，外海碩大的接收港人工建物將明顯改變現有沿岸的海流、潮汐與漂沙等物理作用，進而衝擊在大潭沿岸發育的藻礁，以及一級保育類柴山多杯孔珊瑚；中研院院士廖運範表示，他是觀音人，從小看到藻礁生態很豐富，希望政府加以保育。