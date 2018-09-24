供給、需求雙降 北市菜價下跌7元

台北果菜批發市場今天上午供貨量僅有565公噸，較前一天減少近3分之1，然而面臨供貨減少，菜價並沒有大漲，平均菜價反而下跌7元。（記者鍾泓良攝）

2018-09-24 13:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北果菜批發市場今天為25、26日中秋休假前最後1天開市。台北農產運銷公司因為今年過年期間連休3天導致供貨暴漲，決定中秋節只休2天，但台北蔬菜同業公會仍決定維持休3天，導致承銷人恐不足。因此北農早在1個月前就告知供應商今天應減少供應量，今天上午供貨量僅有565公噸，較前一天減少近3分之1，然而面臨供貨減少，菜價並沒有大漲，平均菜價反而下跌7元。

台北市蔬菜到貨量約565噸，受中秋連續假期、進場承銷人減少與氣候不佳影響，買氣弱，交易市況較疲軟，各菜種行情跌多漲少。葉菜類，如甘藍漲2元、大白菜漲1元、青江菜跌17元；花果類，如花胡瓜跌19元；根莖類，如蘿蔔跌1元。

北農主秘路全利表示，以往都是節日前1、2天需求量最大，節日當天往往沒有大量需求，因此北農1個月前就跟供應商通知，所以今天的供貨量預期地下降，再加上承銷人約只有平常日的4成；所以在供應量及需求量雙降，導致雖然進貨量減少，但仍呈現菜價下跌。

而北農將要休市2天，預計週四開市，是否擔心會發生產地倒貨，導致今年初菜量暴漲情形，路全利說，將會視現場實際狀況決定是否要加派人手。