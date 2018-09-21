文總大軍襲日 行銷台味文化

文化總會首次在東京舉辦台灣文化交流活動「Taiwan Plus2018文化台灣」，主視覺海報上出現日本人嘆為觀止的「機車瀑布」。（取自活動官網）

2018-09-21 23:55

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕「日本民眾對台灣的喜愛大都是珍珠奶茶或是小籠包，但台灣不僅止這些文化面貌」，文化總會首次進軍日本，22日起兩天在東京上野公園舉辦文化活動「Taiwan Plus 2018文化台灣」。主視覺海報寫著斗大的「台灣、襲來」的字眼，映入眼簾的是讓日本人嘆為觀止的「機車瀑布」，要把最具台味的文化推向日本，形塑台灣的文化品牌。

文總放眼2020年東京奧運是一個可以向全球宣傳台灣的最佳機會，從今年起3年內分3階段到日本行銷台灣文化。文總副會長江春男領軍，帶領正副秘書長及參與策畫及執行的廠商，21日在駐日代表處台灣文化中心召開記者會。江春男表示，這是文化總會首次進軍日本，可說是傾注了台灣民間與政府部門的最大力量，規模也是史上最大的一次。

文總副秘書長張鐵志表示台灣的文化面貌不僅只珍珠奶茶和小籠包等美食，這次在上野舉辦的「Taiwan Plus」活動，以市集、音樂兩大區塊為主。音樂由台灣最有種的獨立音樂廠牌「角頭音樂」，邀請6組表演團體，包括女孩與機器人、桑布伊、阿爆、謝銘祐、陳建年、黃連煜，一個以「The Sound of Island（台灣環島）」為主題的音樂舞台，呈現出台灣豐富、熱鬧、多樣貌的人文風景。「Taiwan Culture Market」市集則由「富錦樹」策畫，集結台灣由北到南、最具代表性的50組品牌，呈現台灣的風格食飲與生活形態。

出席記者的駐日代表謝長廷致詞時表示，台灣每100人有20人到過日本，日本則是100人只有1.5人到過台灣，台日觀光有逆差，希望透過這樣的活動，讓更多日本人認識台灣，同時也到台灣訪問，把不平衡變成平衡。

對於如何表現台灣的特色並建立台灣文化品牌，謝長廷認為，有理論提到最在地化的就是最國際化，所以最台灣化就是最國際化，上野和代代木公園每年都有舉辦台灣節活動，但皆以美食的為主，所以講到台灣就想到吃的，這次不一樣有音樂、生活形式，不但層次提升，規模也擴大了。

主視覺海報中使用的圖案之一「機車瀑布」，是近幾年來日本旅客訪台必拍的景點之一，負責操刀的設計師方序中表示，其實他並不知道這個景點在日本有這麼夯，因為機車本來就是台灣很特別的現象，剛好有這個角度看起來很澎湃，我們覺得很亂的地方人家覺得很有趣，所以他將看起來很亂的台灣，用很可愛的方式表現出來，就像謝長廷代表說的愈在地愈國際，讓我們自己去看自己然後轉化再表現出來，而不是給他們看到很漂亮是經過包裝出來的台灣。