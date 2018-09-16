柯文哲保存文資再破功 嘉禾新村北側拆照將核發

台北市建管處於7月27日收到國防部拆照申請，將待文化局確認拆除範圍及保留文資建築後可核發。（資料照）

2018-09-16 23:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲選前曾簽署公館嘉禾新村「全區完整保存」連署書，但去年2月國防部將嘉禾新村南側拆除。而經過一年半，台北市建管處於7月27日收到國防部申請北側拆除執照，將待文化局確認拆除範圍及保留文資建築後可核發；屆時取得拆照的國防部若拆除，「全區保存」承諾將跳票成僅剩數棟保存，讓柯文哲在文資議題上又再度破功。

據了解，柯文哲雖然曾私下稱要讓文資團體在嘉禾新村贏一次，但因地方里長頻頻施壓拆除，柯已在內部會議下令只要收到申請就盡速核發拆照。

建管處表示，8月29日已與國防部、文化局會勘確認拆除範圍以及哪些歷史建築須保存，等到收到會議紀錄後就會核發拆照，並說較謹慎是因嘉禾新村發生過誤拆。

文化局則說，文資計畫早已確立，並無再擴大保存範圍以及新指定文資。文化局補充，保存範圍不到1公頃，除了4棟歷史建築外，還會額外再保留3棟非屬文資的建物及圍牆，其餘全部拆除；文化局未來將編列7、8億元價購土地，並規劃為「嘉禾眷村劇場」，開放劇團進駐活化。

另外，台北市都發局去年初欲將部分防災公園變成保存區，讓歷史建築學人新村、愛德幼兒園、水源營區十字樓及嘉禾新村北側串聯，藉此擴大嘉禾北側保存範圍。市府信誓旦旦地說，透過保存區不只會保存幾棟建物，更可以保留街景紋理。

但都發局後續公布保存區範圍大幅縮水，但卻相對應釋出大利多，如把公有地、私有地全劃為保存區，讓原本不得容移的國防部土地可參與容移。另外，市府為了配合居民改建需求，將近1.5公頃的公園用地解編，讓民眾變更為住宅區。

都發局解釋，雖然國防部土地變更為保存區可實施容移，但都發局表示不鼓勵公部門實施容移。而對南側公園用地可以解編為住宅區，都發局經評估周邊防災、公園空間及財務可行性，認為該區已無防災公園需求。