南迴尚武村龍捲風釀災 災民哭訴竹筏全毀、屋頂掀

台東縣長黃健庭（左二）等人今天一早到尚武漁港勘災。（記者王秀亭攝）

2018-09-16 14:21

［記者王秀亭／台東報導］受山竹颱風外圍環流影響，大武鄉尚武村昨天下午一陣龍捲風，造成近20艘膠筏、20餘戶民宅全毀或半毀，台東縣長黃健庭今天上午現場勘災時表示，先以恢復市容為先，後續補助相循相關辦法辦理，無法補助者將動用台東縣社會救助金專戶為災民紓困。

昨天下午2時50分左右，一陣龍捲風從尚武漁港，一路往尚武市區前進，沿著民宅、大武消防分隊、大武鄉立圖書館一路掃進尚武國小，短短一公里的受災距離，漁港膠筏、餐廳及民宅鐵皮屋頂、車輛，消防隊後勤車、圖書館及國小風雨球場都遭殃。

第一個受災的餐廳負責人呂塗葛說，受災程度比強烈颱風還嚴重，放在漁港港區的膠筏還從屋頂飛過，跟著鐵皮屋頂一起往馬路上飛去。

黃健庭與台東縣議會議長饒慶鈴、縣議員翁麗吟、尤忠正，在大武鄉長趙宏翰陪同下，逐一慰問受災戶，並發放慰問金，一早便枯坐港邊望著全毀膠筏的漁民鄭珍銀，看見黃健庭一行人到漁港勘災，忍不住掉下淚水，幾秒鐘的時間就全毀了，沒錢再買新膠筏，憂心以後該如何維生。

黃健庭表示，昨天受災後，今天先以恢復原狀優先，至於後續補助，先依照中央相關辦法辦理，不過中央對風災補助不包括生財工具，膠筏、餐廳皆被認定為生財工具，不足之處，縣府將運用社會處社會救助金專戶因應，原則上比照尼伯特風災標準。

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