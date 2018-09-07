蔡英文：打造台中成為國際級「智慧機械之都」

總統蔡英文今天到台中市參加「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」的揭幕式。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-07 15:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天到台中市參加「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」的揭幕式，她表示，台中成立「全球智慧機械發展中心」，將是帶動智慧產業發展的重要里程碑，目標打造台中成為國際級「智慧機械之都」，成為科技產業的領頭羊。

「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」今天揭牌，蔡英文總統、市長林佳龍、經濟部長沈榮津、行政院科技會報執行秘書蔡志宏以及法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等進駐智慧製造示範產線公司代表等共同見證。

智慧製造試營運場域已經吸引日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司5家全世界智慧領導大廠及工研院進駐，將帶動台中製造產業的轉型與升級。

蔡英文表示，全國智慧機械業產值去年已突破1.1兆元產值，成為台灣第三個兆元產業，台灣也是全世界工具機第4大出口國。智慧機械產業創新推動的初步結果。

今日在台中成立「全球智慧機械發展中心」，蔡英文認為，是台灣將成為智慧產業製造發展中心的重要里程碑，而智慧機械產業是五加二產業成長最快的產業，台中市是全國機械重要城市，現在政府有一個非常重要目標，就是打造台中成為全球「智慧機械之都」，成為國際級科技跟產業的領頭羊，只要發揮現有優勢，繼績投入智慧機械的創新，就可以在全球供應鏈創造不可取代的關鍵角色。

她強調，要達到目標，持續落實智慧機械產業創新推動方案3個重要策略，首先「鏈結在地」，去年成立透過「智慧機械推動辦公室」及「智慧製造試營運場域」，產官學研4個領域已建立起來。

再透過台中龐大的精密機械龐大聚落，能夠保持互動，培育跨領域整合人才，可以為智慧機械產業，持續的導入新的能量。

第二，「鏈結國際」，台中經過3年積極招商，成效顯著，累積投資超過9131億元，是全台第一，更吸引國際的大廠進駐，法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等5大全球企業進駐試營運場域，在國際有領導地位。

蔡英文表示，這些世界級技術，加上台中已發展完整的產業聚落，完全是「強強相加、重棒出擊」，絕對可以打進世界級「智慧機械大聯盟」世界級的大聯盟，在國際支援投入下，不僅帶動企業技術提升，更將在兩年內至少訓練5千名專才，政府整合國內打造智慧機械人才養成的網路。

第三，「鏈結未來」，持續推動工業4.0，結合人工智慧。強化地方中央合作繼績中央與地方合作，也共同推動區域產業合作，建構國產化的智慧機械系統產業。

蔡英文強調。政府結合各方力量，導入輔導產業診斷、媒介，找出智慧化能力，實踐台中成為全球智慧機械之都的願景。