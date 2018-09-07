疫病》彰縣某國中出現疑似登革熱群聚 全校師生快篩

2018-09-07 13:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣某國中出現疑似登革熱群聚，有3名學生因為發燒各自就診，昨晚確認為疑似登革熱病例，由於這3名國中生都來自同一所學校，都是在8月底發病，共同活動地點就是在學校的戶外空間，因此，全校師生今天起全數進行快篩；該校園暫停對外開放，進出也一律管制。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，因為校園是開放式公共空間，不排除是有民眾在暑假期間帶入病毒，將採集這次群聚個案檢體，委請疾管署進行與其他縣市群聚檢體的病毒株來進行比對，因為彰化縣今年發現的登革熱病例都是境外移入，這是今年首次發現境內感染登革熱可疑病例。

葉彥伯指出，由於這所國中的校園面積廣大，師生人數眾多，將擴大孳生源調查及噴藥，校園周邊與住家也會請環保局與市公所協助，就校園周邊400公尺範圍孳生源清除及噴藥；而校園噴藥除了操場等戶外空間，教室也將全面噴藥，因此，將在明天進行校園全面噴藥，所以，該校園將從今日起管制進出，也暫停對外開放。

葉彥伯指出，這次3名學生出現的症狀，共同點都是發燒，其中一位有出現疹子，都是非典型症狀，目前都在住院治療，也都有掛起蚊帳，也要求學生與家人要進行自我防護，因此，呼籲有連續3天以上出現全身不舒服、累的情況，就要及早就醫，而針對這3名所學生所念的國中，將會進行為期兩星期的健康管理。