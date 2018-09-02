南投縣教育力調查升為全國第8 投縣教育工會：教師對教育投資評分極低

南投縣很多國小致力提升創新力，今年全縣教育力調查獲得全國第8名。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-02 23:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2018縣市教育力調查報告出爐，南投縣今年總排名躍升一名，變為第八名。南投縣教育產業工會理事長歐弘堡則表示，第一線接觸學生的教師，對具教育內涵的價值項目，例如教育政策與投資、少子化因應評價都很低，提醒縣府應努力跟教師多溝通，實質進行改善，才能爭取老師們對縣府教育政策與投資的認同。

由「親子天下」雜誌舉辦的縣市教育力調查，南投縣今年總分60分，總排名躍升一名，從去年的第九名前進到第八名，南投縣長林明溱和縣府教育處長李孟真都PO文宣布該訊息。李孟真更在「政策領導力」項目拿第二名部分畫紅圈，凸顯縣長林明溱對教育的重視。

對於南投縣教育力調查獲得第八名，南投縣教育產業工會理事長歐弘堡強調，該工會長期對這種教育力調查，正向評價不多，更要提醒縣府不要陷入總排名的迷思，而應分析每一細項的相對位置，比所謂的縣市總排名有意義得多。

歐弘堡說，從「政策領導力」項目的統計表，可以看出校長和家長代表評價給的評分較高，但是對於真正在第一線接觸學生的教師，對本縣較具教育內涵的價值項目，例如教育政策與投資、少子化因應等，評價很低。工會提醒縣府，應努力跟第一線的教師多溝通，才能獲得第一線老師對南投教育政策與投資的認同。