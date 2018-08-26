08/26 各報重點新聞一覽

總統蔡英文關心南台灣淹水災情，昨南下嘉義布袋鎮涉水勘災。（資料照）

2018-08-26 06:21

自由時報

總統、閣揆勘災 淹水補助每戶加碼2萬

熱帶性低氣壓挾帶暴雨造成中南部嚴重淹水災情，行政院決定對符合條件的淹水戶加碼補助，賴清德院長昨在勘災時除向災民致歉外，並宣布受到淹水之苦的一般民眾，政院將給予每戶兩萬元救助金。

詳見總統、閣揆勘災 淹水補助每戶加碼2萬。

見不到兒子 王文洋怒告呂安妮

宏仁集團總裁王文洋與「人生伴侶」呂安妮分手後，如今雙方關係進入更緊繃的訴訟之戰！

王文洋因近1年無法見到兩人19歲的兒子王銓勵，認為呂刻意阻擾父子見面，狀告呂安妮涉嫌妨害自由，及侵害王銓勵的受教權；呂安妮否認指控，辯稱「不知道怎麼一回事？」案由台北地檢署偵辦中。

詳見見不到兒子 王文洋怒告呂安妮。

疑被出賣 2老外誘殺加籍師

警方偵破發生在新北市的兇殘人彘分屍案，查出加拿大籍死者Ryan被毒品圈兩名好友美籍非裔的Ewart Odane Bent與美籍白人綽號「OZ」的孫武生（中文名），懷疑是警察線民出賣毒友，決定聯手幹掉他，以「毒品交易」先誘Ryan領出十萬元，本月二十一日晚上約到經常聚會的河堤邊，使用線鋸控制其行動後再亂刀砍殺，隨即就地分屍拋溪及劫財，幸屍塊未被溪水帶走，並在負傷忠犬LuLu帶路尋屍下全案曝光。

詳見疑被出賣 2老外誘殺加籍師。

蘋果日報

暴雨今再襲災區 蔡搭雲豹車勘災 災民怒嗆：下來走

豪雨狂炸南台灣，引爆民怨！嘉義、台南災民昨望著家園在水災第三天仍泡水裡，又擔心西南氣流今增強至周三，大豪雨再肆虐雪上加霜，疾呼快協助善後。閣揆賴清德前天說「這麼大雨，哪個城市不淹水」惹議，昨勘災時向災民道歉說，大雨造成災害、檢討責任，「由我一肩扛起，所有批評也到我身上為止！」總統蔡英文稍後搭雲豹裝甲車勘災時，災民嗆：「總統下來走！」

被毒友懷疑是線民 招來殺機 肢解洋男 台美2嫌聲押

加拿大籍男子Ryan遭人殺害分屍案，警方昨調查有重大突破，查出非裔美籍男子Ewart與俄羅斯籍孫姓男子涉重嫌，2人因懷疑死者轉為線民將他們「出賣」，上周二到死者常遛狗處埋伏，等死者現身就用鐵鍊控制其行動，再持開山刀砍死並分屍，Ewart雖矢口否認涉案，但昨仍與協助買兇刀的吳姓台籍男子被依殺人罪嫌移送地檢署，因兩人均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡之虞，深夜聲押禁見。孫姓男子則在逃未到案。

聯合報

823「泡戰」7死101傷

熱帶低壓暴雨襲擊南台灣造成823「泡戰」，「戰況」到昨天仍然慘烈。中央災害應變中心統計，這次水災造成全台共7死101傷，截至昨晚11點仍有60處積水未退，泡水3天的地區以嘉義縣、台南市為主，災民叫苦「連睡覺的地方都沒有，現在聽到雨聲就怕」。

如何打造多代共生居所

成就一座偉大的城市，不能只是花火節、電音趴，或時髦的建設，更必須深入生活肌理，讓每一位不同世代的住民，在同一片土地上安適、共融，落實「對每個世代都友善」，以創新的思考及設計，讓每一世代在空間裡互動，並彼此需要。

中國時報

蔡坐雲豹車勘災挨轟

面對823水災，在本報呼籲「政府應道歉」後，南下勘災的行政院長賴清德，昨道歉了，並說「所有責難到我為止」。但剛道完歉，蔡總統臨時安排南下勘災，抵嘉義布袋永安里時竟搭雲豹裝甲車勘災，遭災民嗆「總統下來走」，甚至拉封鎖線阻裝甲車前進，蔡只得下車「撩水」，狀極狼狽。

政院加碼 淹水救助金每戶2萬

行政院長賴清德昨宣布，此次淹水受災戶，每戶補助2萬元救助金。嘉縣朴子市竹村里77歲黃姓受災戶表示，雨勢過大就淹水，每年至少2次，「淹水的痛苦不是補助能解決。」