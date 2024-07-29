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桃園市議員張肇良涉關說違建案 高院裁定收押禁見確定

桃園市議員張肇良涉關說違建案，高院今裁定張收押禁見確定。（記者楊國文攝）

桃園市議員張肇良涉關說違建案，高院今裁定張收押禁見確定。（記者楊國文攝）

2024/07/29 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕桃園檢調偵辦民進黨市議員張肇良疑於擔任桃園市政府顧問期間，關說1處違建案，日前將張約談到案後，向桃園地院聲押禁見獲准；張肇良不服提起抗告，高等法院審理認為，張涉犯貪污治罪條例的主管事務圖利等罪，且罪嫌重大，且有滅證、串證之虞，今駁回抗告確定。

全案源於桃園市調查處接獲檢舉，指張肇良約於5年前擔任市府顧問期間，曾為1處正在興建中的鐵皮屋違建，向龍潭區公所關說別將違建通報為A類，盼該違建能免於被即報即拆，後續該建物順利完工並出租給便利商店營業。據了解，違建未拆，疑因該建物的業主也曾向公所遞交陳情信，才免於被即報即拆。

桃園地檢署17日指揮桃園市調處兵分多路，帶回張肇良等12人調查，經檢方複訊後，向桃院聲請羈押張，其他多位被告獲交保、請回。

桃院召開羈押庭，張否認犯行，但法院認定依檢方掌握的證人供述、事證，可佐證張涉嫌重大貪污治罪條例的「主管事務圖利」、刑法「公務員登載不實」、「行使業務登載不實」等罪嫌，且涉嫌重大，審酌張所犯的圖利罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，曾刪除與證人之間的對話紀錄，有勾串證人、滅證之虞，且有逃亡可能，裁定將張收押禁見。

張不服提起抗告，高院認定一審裁定將張收押禁見，並無違誤，今駁回抗告確定。

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