鄭文燦聘為市政顧問任內犯案／桃市議員張肇良涉關說違建 收押禁見

桃市議員張肇良涉關說違建，收押禁見。（資料照）

2024/07/19 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園檢調偵辦民進黨籍市議員張肇良疑於擔任桃園市政府顧問期間，關說一處違章建築案，十七日帶回張等十二人調查，檢方複訊後，昨向桃園地方法院聲請羈押張肇良。法官認為，張涉犯貪污治罪條例等罪嫌重大，且他擔任多屆民代、具相當的政治人脈，逃亡、串證或滅證的可能性較高，裁定張收押禁見並禁止通信。

桃園地檢署昨向桃院聲請羈押張獲准，五名犯嫌有三人分別以十萬元、八萬元交保，其餘人請回。

請繼續往下閱讀...

桃園市調查處接獲檢舉，指張肇良約於五年前擔任市府顧問期間，曾為一處興建中的鐵皮屋違建關說。據指出，龍潭區公所原來認定該違建屬Ａ類違建，理應即報即拆，但建物業主寫了陳情書給區公所後，公所竟未向市府建築管理處回報，該建物因而得以持續蓋到完工，目前出租給便利商店營業。

檢調掌握，業主也委託張肇良居間處理，至於張處理過程中，業主與他或公務機關人員之間是否有對價關係，仍待釐清。

張肇良是前省議員張貴木之子，曾任第十六、十七屆桃園議員與桃園市議會第一屆議員，競選連任第二屆市議員失利後，被時任市長鄭文燦聘為市政顧問。第三屆市議員選舉，張捲土重來，鄭多次為他站台，外界遂有張是鄭的子弟兵之說，實則鄭小張三歲。鄭、張互動良好，鄭十一日因涉貪被收押後，張隔天一大早就前往桃園看守所，想要寄付現金給鄭使用。

張肇良二○一六年八月間，曾涉嫌以人頭詐領助理費逾一○二○萬元案件而被收押禁見，隔年五月間，被桃檢依貪污治罪條例起訴。二○一九年十二月，桃院判處張八個有期徒刑各六個月，應執行兩年十個月、得易科罰金；上訴後，二○二○年八月間，高等法院認為張不構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，但依登載不實罪，判處他八個有期徒刑各六個月，應執行兩年十個月、得易科罰金，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法