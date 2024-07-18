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桃園議員張肇良涉關說違建 依貪污罪收押禁見

桃園市議員張肇良。（資料照）

桃園市議員張肇良。（資料照）

2024/07/18 19:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園檢調偵辦民進黨市議員張肇良疑於擔任桃園市政府顧問期間，關說1處違建案，17日帶回張等12人調查，檢方複訊後，今（18日）向桃園地方法院聲請羈押張肇良，法官認為，張涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，且他擔任多屆民代、具相當的政治人脈，逃亡、串證或滅證的可能性較高，裁定張收押禁見並禁止通信。

桃園市調查處接獲檢舉指張肇良約於5年前擔任市府顧問期間，曾為1處正在興建中的鐵皮屋違建，向龍潭區公所關說別將違建通報為A類，盼該違建能免於被即報即拆，後續該建物順利完工並出租給便利商店營業。據了解，違建未拆，疑因該建物的業主也曾向公所遞交陳情信，才免於被即報即拆。

桃園地檢署17日指揮桃園市調處兵分多路，帶回張肇良等12人調查，檢方今天清晨複訊後，向桃院聲請羈押張，另有3人列被告，分別以10萬元、8萬元交保，其餘人則被請回。

桃院今天下午4點開羈押庭、傍晚依違反貪污治罪條例案件裁定張肇良羈押，並禁止接見、通信，法官認為，張否認違反貪污治罪條例「主管事務圖利」、刑法「公務員登載不實」、「行使業務登載不實」等罪嫌，但檢方掌握的證人供述、事證可佐證張涉嫌重大；因張所犯的罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，逃亡、串證或滅證的可能性較高，考量張擔任多屆民代、具有相當的政治人脈，可能影響未到案人的供詞，且張供詞反覆、曾刪除與證人之間的對話紀錄，有勾串證人、滅證之虞，有羈押必要。

桃園地方法院裁定桃園市議員張肇良收押禁見。（記者周敏鴻攝）

桃園地方法院裁定桃園市議員張肇良收押禁見。（記者周敏鴻攝）

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