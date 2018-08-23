豪雨來襲 台中、彰化、台南、高雄、屏東今晚停班停課（不斷更新）

台中、彰化、台南和高雄4縣市晚間宣布停班停課。（記者黃旭磊攝）

2018-08-23 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23）南台灣下大雨，台南、高雄、屏東多處都有嚴重積水，國立佳冬高農以及台南崑山科技大學等10所學校也因此宣布停課。而台中市、彰化縣、高雄市、台南市、屏東縣也已宣布今晚停班停課。

綜合報導指出，今天台南市、高雄雖下大雨，但由於雨量未達停止上班上課標準，下午仍然正常上班上課。不過，佳冬高農已宣布下午停課，而台南市崑山科技大學進修部今天也將停止上班上課。

除了台南崑山科大進修部停課外，教育部校安中心統計，目前個別停課學校包括；屏東縣佳冬高農；高雄市高苑工商、岡山農工、中山工商、新光高中、正義高中、鳳山高中、鳳新高中；臺南市長榮中學等校。

為了因應豪雨來襲，台中市災害應變中心在下午4時二級開設，市府宣布今天晚間停止上班、上課。另外，彰化縣政府也在今天下午4點10分宣布，今晚6點起停班停課。

高雄市政府表示，依中央氣象局發布之預報，高雄市已被列入大豪雨等級，今天晚上已達停止上班上課標準，因此宣布今晚停班停課。

台南市政府表示，氣象局預報已將台南市列入大豪雨等級，今晚已達停班課標準。台南市晚間停止上班上課，至於明天是否上班上課將在晚上9點宣布。

屏東縣政府公，依中央氣象局預報，屏東縣已被列入大豪雨等級，恐有致災之虞，今天晚上已達停止上班上課之標準，因此宣布今晚6點以後停班停課。