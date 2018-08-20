亞洲少棒逆轉勝奪冠 地方盛讚振義、振利兄弟創奇蹟

雲林縣長參選人張麗善（左三）、褒忠鄉長張政國（左）、褒忠鄉長參選人黃麗花（左二）及地方各界都到褒忠國小貼紅榜。（記者廖淑玲攝）

2018-08-20 15:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕狂賀！雲林雙胞胎小將胡振義及胡振利在U12亞洲少棒冠亞軍賽因連續安打，帶領中華隊逆轉勝奪冠，今天地方各界到雙胞胎兄弟母校褒忠國小貼紅榜，校長顏曉湘、總教練李新國代表感謝大家。

今年雲林少棒代表隊有林嘉文、雙胞胎兄弟胡振義、胡振利入選國手，胡振義、胡振利兄弟更在昨天冠軍決賽中以連續安打讓原本落後的中華隊得以把冠軍盃留在台灣，贏得隊史上第7冠，讓人刮目相看。

U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽，中華隊昨天晚間迎戰韓國隊，終場以3比2獲勝，收下隊史第7冠，小球員們場中列隊鞠躬向觀眾致意，把冠軍獎盃留在台灣，其中雙胞胎胡振義、胡振利大建功打下追平分和超前分，以3比2氣走韓國隊，抱回冠軍，是中華隊獲勝關鍵。

由於雙胞胎兄弟畢業於雲林縣褒忠國小，雲林縣長參選人張麗善今天偕同褒忠鄉長張政國、褒忠鄉長參選人黃麗花及地方代表到褒忠國小貼紅榜，對雲林子弟能國際賽事上為中華隊爭光感到無比驕傲。

奪冠消息傳回地方，各界湧入祝賀，肯定褒忠國小推廣棒球運動的用心，褒忠國小棒球總教練李新國代表感謝張麗善等人在比賽前贊助，讓選手無後顧之憂，張麗善也呼籲更多熱心企業認養球隊，讓雲林棒球揚名國際。

今年剛自褒忠國小畢業的雙胞胎兄弟胡振義（右）、胡振利（左）創奇蹟帶領U12亞洲少棒賽中華隊奪冠。（記者廖淑玲攝）

穿著13號球衣的雲林雙胞胎小將胡振義揮出安打，轟動全場。（記者廖淑玲翻攝）