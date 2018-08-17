「好空氣也要顧生計」 南市老汽機貨車自救會上街陳情

台南市老汽機車貨車自救會今上街遊行表達訴求，希望政府能聽見業者的心聲。（記者萬于甄攝）

2018-08-17 10:17

〔記者萬于甄／台南報導〕「我要好空氣，也要顧生計！」台南市老汽機貨車自救會今早從在高鐵台南站出發遊行，沿途行經民進黨立委黃偉哲、王定宇、陳亭妃、林俊憲等人服務處，最後前往台南市政府陳情，表達訴求，希望市府廢止在工業區、貨櫃碼頭等處設立空品區，並改回以往柴油車定點檢驗方式。

空氣污染防制法修正草案今年6月三讀通過，台南市政府環保局陸續公告10處工業區，將設立空氣品質維護區，禁止高污染車輛進入，引起許多柴油車、大貨車司機業者不滿，今紛紛放下手邊工作，開著大貨車走上街頭陳情。

業者徐國堯表示，政府把碼頭設立為空品區，但碼頭就是貨運業、工人最集中工作的地方，禁止大貨車進入碼頭，那這樣要貨車做什麼，就彷彿走進廚房卻不能炒菜；空品區設立在學校、觀光旅遊地區，大家都能接受，政府想維護好空氣，也要有配套措施，不是一昧亂搞。

徐國堯說，業者的訴求很簡單，希望政府廢止工業區、碼頭等處的空品區，保障貨運業者的工作權，並停止柴油車路邊攔查檢驗，改回以往定點檢驗方式，確保司機及用路人的道路安全，若政府沒有善意的回應，不排除北上陳情抗議。