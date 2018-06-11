網友力推 台東必吃美食TOP 10出爐！

台東縣政府交通及觀光發展處推出「台東必吃TOP 10」分享及抽獎活動。（圖擷取自臉書）

2018-06-11 09:43

［記者張存薇／台東報導］快要放暑假了，準備來台東玩了嗎？台東縣政府交通及觀光發展處推出「台東必吃TOP 10」分享及抽獎活動，邀民眾在「Amazing Taitung-台東縣交觀處」粉絲專頁留言推薦，半個月下來共累積6000多則留言、超過3500則有效票數，和3年前台東十大美食相比，有4家老字號店家再度入選，另有包括池上、海端鄉及成功鎮的店家也首度獲選。

交觀處長江慧卿指出，這次活動並未指定店家，而是開放給民眾留言推薦，再由交觀處整理出票選前10名，希望讓遊客透過「懶人包」參考，到台東嘗遍美食。

台東必吃TOP10前10名包括藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊，其中藍蜻蜓炸雞、客來吃樂蚵仔麵線、林家臭豆腐、榕樹下米苔目都是台東在地人氣店家，3年前也曾入選。

江慧卿表示，今年10大美食不再局限於台東市區，更擴及到鄉鎮，包括位在池上的王群翔慢食家宴、海端鄉蓋亞那工坊，都是台東縣輔導的「慢食店家」，東粄香傳統米食坊則是成功鎮老店。

江慧卿說明，第2波「台東必去景點TOP 10」即日起至25日開放推薦，民眾可至粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處」依步驟留言，即有機會抽中「iPhone 8 」、「Apple Watch Series 3」、「任天堂switch」。