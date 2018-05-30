中市太平4處危險水域 警方勸導民眾遠離

夏天到，太平有4處危險水域，警方宣導，呼籲民眾不要到危險水域戲水。（記者蘇金鳳翻攝）

2018-05-30 17:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連日高溫，很多民眾都會忍不住跑到溪水戲水，台中市23處危險水域，太平地區就占4處，太平警方為避免意外事件發生，近期開始加強山區溪流巡邏勤務，勸導民眾遠離危險水域，並在暑假來臨前陸續至轄內學校及社區內實施防溺宣導。

一到夏天，溪水溺斃死亡案件不斷，觀光旅遊局日前公布全台中市23處危險水域，太平地區有4處，分別是頭汴坑溪一江橋附近水域、頭汴坑溪蝙蝠洞附近水域、頭汴坑溪仙女瀑布附近水域、頭汴坑溪靠近護國清涼寺之中埔三、四號橋下方水域等處。

太平警方表示，為避免意外事件發生，近期開始加強山區溪流巡邏勤務，勸導民眾遠離危險水域，並在暑假來臨前陸續至轄內學校及社區內實施防溺宣導。

太平警方表示，炎炎夏日到來，轄區內民眾、小朋友及學生，有時會相互邀約就會到溪邊戲水消暑，以致身處險境。其次，夏季山區因瞬間大雨，導致溪水暴漲，因逃離不及導致意外發生之案件，也是時有所聞。

太平警分局呼籲民眾勿前往危險流域從事戲水活動，尤其在豪大雨及颱風期間，亦應遠離附近河域，以確保安全。