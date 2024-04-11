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張嘉郡籲鮮乳正名 陳駿季：已建議衛福部將進口乳改名長效乳

立法院經濟委員會今（11）日審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案等案，農業部代理部長陳駿季列席報告並備詢，左為漁業署長張致盛。（記者叢昌瑾攝）

立法院經濟委員會今（11）日審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案等案，農業部代理部長陳駿季列席報告並備詢，左為漁業署長張致盛。（記者叢昌瑾攝）

2024/04/11 14:10

〔記者林哲遠／台北報導〕「台紐經濟合作協定」在2025年全面生效，紐西蘭的液態乳將可零關稅輸出到台灣。國民黨立委張嘉郡今（11）日在立法院經濟委員會質詢時要求，農業部表明立場，明確區隔「鮮乳」與「保久乳」避免誤導消費者。對此，農業部代理部長陳駿季說，已提供建議給衛福部，希望將保存期限較長的進口乳標示為「長效乳」之類的名詞。

張嘉郡指出，台紐經濟合作協定明年全面生效，其中，紐西蘭液態乳可零關稅輸到台灣，恐衝擊我國酪農產業，酪農業呼籲，讓有效期限達3個月的進口乳不應標示為鮮乳，與台灣國產鮮乳有所區隔。她也認為，保存期限不同的國產乳與進口乳都標示為「鮮乳」，會讓消費者產生誤解。

對此，陳駿季表示，牛奶保存期限長久與消毒條件有關，他能理解民眾的認知，爭議是在「鮮乳」這兩個字上，農業部會持續一直在跟酪農協會、消費者溝通，也已提供相關建議給衛福部，希望將保存期限較長的進口乳標示為「長效乳」之類的名詞，以區隔鮮乳。

張嘉郡表示，雖然標示規定是衛福部的權責，但農業部身為酪農業的主管機關，清楚把立場說明白，進口乳應定名為長效乳之類的名詞以做市場區隔，這對酪農業者來說是強心劑，讓他們知道農業部是支持台灣酪農業。

陳駿季解釋，改名詞不是國內主管機關與酪農業、消費者同意就可以更改，還牽涉到國際貿易接軌的部分必須進行調和，需要一點時間。不過，農業部一直有針對酪農產業進行輔導，今年起提供酪農產業振興方案，從生產面到產品面，做出很多區隔。

國民黨立委張嘉郡今（11）日在立法院經濟委員會質詢時要求，農業部表明立場，明確區隔「鮮乳」與「保久乳」避免誤導消費者。（張嘉郡提供）

國民黨立委張嘉郡今（11）日在立法院經濟委員會質詢時要求，農業部表明立場，明確區隔「鮮乳」與「保久乳」避免誤導消費者。（張嘉郡提供）

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