明道大學7月退場 顏清標扶轎進校園︰曾被徵詢要不要辦大學

顏清標進明道大學，發表簡短演說。（記者顏宏駿攝）

2024/04/11 14:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕即將在今年7月退場的明道大學，是大甲媽祖遶境行程中唯一停駕的校園，今天鎮瀾宮董事長顏清標扶著鑾轎進校園，因為與該校有深厚的情誼，他特別發表近5分鐘的演說，他驚爆，自己也曾徵詢要不要接這間學校，但他用「我沒讀什麼書」推掉，最多只能在縣長前幫忙說話，看縣府能不能來接手。

顏清標2年前才在明道大學獲頒「媽祖文化學院士」，難得一身「院士裝」亮相，他靦腆地說「我沒讀什麼書」，穿成這樣既驚又喜。

請繼續往下閱讀...

今天顏清標來到明道大學，再度說出「我沒讀什麼書」，而這次是因為之前明道曾徵詢他要不要接明道大學。

顏清標說，他弟弟的兒子、女兒都讀明道大學，這一路走來，鎮瀾宮也跟明道大學有很深的情誼，從2001年創校，大甲媽的鑾轎就從校門前經過，2006年大甲媽開始進入校園巡禮，但受少子化影響，學校要退場，看了實在捨不得。

他說，辦明道大學是個重擔，如果早年7、8千名學生，大家一定爭著辦，如今只剩下500人，每年還要交給台糖土地租金，實在很難經營。

顏清標表示，希望有人可以臨危受命來接手，「我又沒讀書」，我看現在只能找縣府來接手，縣長這邊我會跟她講，但有效沒效，我也不知道。希望媽祖保佑明道大學一切順利，明年大家仍能進校園。

明道大學校地廣達12公頃，過去盛傳有財團醫院打算進駐經營養老村，但後來不了了之，目前進入清算階段，將來政府部門可優先取得校產。

顏清標進明道大學，發表簡短演說。（記者顏宏駿攝）

顏清標2年前獲頒「媽祖文化學院」榮譽院士。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法