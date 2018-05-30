記錄台灣鐵道之美 法國導演嘆：只來一趟拍不完

櫻花季時，阿里山小火車和櫻花交織成畫的美景吸引無數遊客。（資料照）

2018-05-30 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕廣大鐵道迷有福了！交通部觀光局日前邀請法國鐵道旅遊節目到台灣取景，劇組足跡遍佈全台，拍攝內容亦相當豐富，從阿里山高山鐵道到高鐵都盡收鏡內，也詳細記錄台灣人風土民情，節目內容之豐富連導演都大嘆「只來一趟根本拍不完」。

根據《中央社》報導，法國第5電視台製播的鐵道旅遊節目「Des Trains Pas Comme les Autres」，應我國觀光局駐法蘭克福辦事處之邀，本週來台錄製鐵道旅遊節目。本節目採紀錄片形式拍攝，詳實拍攝當地鐵道與火車的前世今生，進而反映各國歷史、文化與民情。

《中央社》引述辦事處人員說法，指節目導演古格勒（Philippe Gougler）此行對台灣之美讚嘆不絕，他說，台灣觀光資源相當豐富，只來一趟根本拍不完，強調相當期待未來再到台灣「挖寶」，回國後也會把這次的經驗分享給法國朋友。

法國鐵道旅遊節目「Des Trains Pas Comme les Autres」從1987年播出首集節目至今已逾30年，劇組足跡遍佈全球逾50個國家，也曾造訪過位於亞洲的日本、中國、新加坡、泰國等國，據悉，這次來台灣拍攝製成的節目將於今年7、8月於法國播出。