推廣高雄自由行 4香港網紅來參訪

網紅Manson（墨鏡）和觀光局長曾姿雯參訪崗山之眼。（圖由觀光局提供）

2018-05-19 16:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕為推廣高雄自由行，高市觀光局特別邀請4位香港知名網紅到訪高雄，體驗高雄豐富人文與風光，盼透過網紅經驗分享，將高雄深度旅遊介紹給更多香港朋友。

觀光局長曾姿雯表示，港澳地區為台灣第三大觀光市場，且語言和台灣互通，來台旅客成長快速，地理位置鄰近高雄且航班密集，為高雄東亞客源重點市場之一。

曾姿雯指出，針對香港自由行與團客不同需求，除每年繼續針對旅行業者與大眾媒體，赴香港辦理推廣會，現場提供體驗互動外，更特別針對廣大的自由行市場，鎖定時下流行的Youtuber，透過輕鬆、趣味鏡頭，讓更多人感受高雄的美好。

曾姿雯說明，這次邀請4位香港網紅為「Wallace-嚴政」、「甜度冰塊-西西歪、狄達」、「Manson-於文」、「Dim Dim點點-楊民翠」，並規劃以往港澳民眾較少前往的郊區遊程，分別是大樹窯之旅、飛向月世界之旅、上山採茶之旅、2018孤獨星球之旅，將崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、橋頭糖廠、田寮月世界奇觀、旗山老街、美濃小鎮、大樹舊鐵橋、三和瓦窯、佛陀紀念館等知名人文建築或自然風光一次入鏡，吃遍體驗在地美食、地方生活。

曾姿雯說，觀光是目前全球最具社會經濟指標的產業，城市除發展景點本身，更需有完善硬體、友善服務、便利交通及妥善的行銷宣傳。

經由這次網紅體驗拍攝活動，帶給大家的不只是觀光景點本身，更能從城市到鄉鎮，從人文到風景，全方位的帶出高雄觀光特色，描繪高雄人深具底蘊的引人之處。

曾姿雯也預告，今年6月將前往香港辦理觀光推廣會，把最新最具吸引力的都市景點介紹給香港民眾，呈現新舊融合的魅力新高雄。