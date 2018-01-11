日三味線樂師恆春古城演出 美妙樂聲籌旅費

2018-01-11 21:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名69歲日籍三味線音樂家今井田歌，下午冒著寒風在恆春西門城牆旁演奏湊旅費，美妙樂聲吸引不少民眾圍觀，與民宿老闆莊淑萍及文史工作者念吉成巧遇，特別邀請他表演換取住宿，展現恆春半島的人情味。

今井田歌與另名日本背包客樂手石村真悟，是在台灣旅行偶遇，嚮往月琴音樂，一起到恆春伴侶旅遊，但兩人身上僅存700台幣，希望以音樂募款尋求背包客棧暫住一週。

民宿業者莊淑萍說，了解2名日籍音樂家的心願，願意以最低價讓他們留宿5天，條件是晚間1個小時在飯店咖啡廳演出，也回饋當地居民及旅人。