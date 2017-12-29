這張公車司機的日常用餐畫面 讓網友大呼太辛酸

有民眾日前路過某路線的公車起始站時，看見有司機於停靠在站旁的車上匆忙用餐，在他對面還坐著1人，疑似是他太太。這畫面讓網友備感心酸。（圖擷自「爆廢公社三館」臉書）

2017-12-29 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕公車司機過勞時有耳聞，但親眼目擊的感受又有所不同，有民眾在網路PO文指出，日前在某處公車起始站目擊，有公車司機可能馬上又要發車，只能直接在車上享用太太送來的晚餐，對於司機為了服務人群而不能好好吃飯，他由衷表示感謝，其他網友看到後也紛紛表示心酸。

網友在「爆廢公社三館」發文指出，日前路過某路線的公車起始站時，看見有司機於停靠在站旁的車上匆忙用餐，在他對面還坐著1人，疑似是他太太，推測這名司機可能沒法休息太久又要開車了，所以才會由太太送晚餐過來，這樣的畫面讓他在路過後，又忍不住繞回去偷拍了一張，並PO網表示「如果可以，誰不想坐著好好地吃一頓晚餐？如果可以，誰不想在家陪老婆小孩？」同時，PO文網友也在文中感謝每一個平凡的偉大人物。

該文PO出後引發網友迴響，紛紛表示好心酸，並留言說「之前看過一個司機，看到紅燈將近兩分鐘，用廣播跟大家講說他去上廁所，司機人用跑的去旁邊加油站，兩分鐘內解決，綠燈後馬上開，覺得佩服司機，也心疼司機，連停靠都沒時間」、「我的父親也是職業司機退休的，從小就常常看到他利用不到半個小時的空檔倉促解決一餐，更常因為休息時間無法配合錯過用餐時間，更因此讓胃出了問題。」、「我女兒朋友的爸爸，小中風了，還回去繼續開，公車司機很多都有慢性病的，畢竟常常三餐不正常，憋尿憋大便，他們真的很辛苦。」