38隻高山犬餓到狗咬狗 飼主挨罰140萬

桃園市推廣動物保護協會5月時發現38隻高山犬因無人照顧，體型暴瘦且有皮膚病、水腫等情形。（桃園市推廣動物保護協會提供）

2017-12-28 12:05

［記者陳昀／桃園報導］桃園市平鎮區一處私人狗場，呂姓飼主4月入獄，本月初出獄，他入獄前就飼養不當，入獄後留下38隻高山犬無人照顧，還曾餓到「狗咬狗」，1個月後桃園市政府動物保護處接獲通報介入安置，動保處今天宣布，將裁罰140萬元，另涉及犬隻飼養不當致死部分，已移請桃園地檢署偵辦。

桃園市推廣動物保護協會5月18日在平鎮發現一家非法的高山犬繁殖場，協會說，呂姓飼主入獄後，家屬因害怕大型犬，無力照顧，有一餐沒一餐的犬隻們不但曾餓到「狗咬狗」，角落還有不明的動物頭骨，種種跡象顯示飼主不當飼養導致動物傷亡，這些狗不但一隻比一隻瘦，還有皮膚病、長膿等，遑論施打疫苗、晶片等。

協會12月中旬也說，飼主已明顯違反「動物保護法」、「動物傳染病防治條例」中多項條文，市府介入後出錢出力，為不肖飼主免費餵養犬隻，期間開支至少30萬元，都由納稅人買單，卻沒開半張罰單，質疑市府不只是執行成效不彰，更是在告訴社會大眾，擺爛有政府幫忙善後，擔心更多不肖業者或飼主仿效。

桃園市動保處長陳英豪指出，由於此案涉及飼養不當、未依法絕育及未能提供犬隻一年有效之狂犬病預防注射等多項違法事項，且案情複雜，逐一釐清相關事證並依行政程序辦理後，已決議裁處140萬元，而疑似飼養不當導致死亡部分，違反動物保護法刑責，已移請地檢署偵辦。

陳英豪表示，此案原有38隻犬隻，經妥善照顧後狗兒健康狀況恢復良好，目前已送養33隻、5隻待認養，民眾如有興趣認養，可向動保處洽詢：（03）332-6742。