台日學生透過Skype溝通 讓英語學習更有趣

清水國小校長黃美玲（左二）代表致贈感謝狀給日本東京外國語大學教授高島英幸（右二）。（圖由教育局提供）

2017-12-11 16:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局自101學年度起積極推動Skype視訊交流計畫，讓學童透過Skype用英語與國外學生溝通，讓英語學習更有趣，達成國際教育目的，原本只有瑞穗、大同及清水國小等3校參與，目前已拓展至10校。教育局今天舉辦成果發表會，邀請協助這項計畫的日本東京外國語大學教授高島英幸來台分享，他並將計畫中所見深植人心的故事撰寫成書籍，贈予教育局及這10所學校，鼓勵更多師生投入英語學習。

參與台日視訊交流計畫的10所學校師生今天也出席這項成果發表會，並由瑞穗國小及陳平國小分享該校推行成果，各校相互交流經驗，氣氛熱絡。

參與視訊交流計畫已有5年的瑞穗國小，於視訊中與日本能登川東小學互相介紹傳統玩具，學生皆感到既興奮又緊張。瑞穗國小學生表示，日本小學生介紹的日本棋及劍玉都很有趣，覺得能有機會跟他們交流很愉快，希望有機會能再和他們交流，相信自己能表現更好。

陳平國小也在今年度開始與日本高知縣蓮池小學進行視訊交流，於視訊中，兩校學生相互介紹學校也分享了學校生活及課後活動，讓英語課不再死板，也認識了台、日小學生的生活，甚至兩邊學生還一起合唱了流行歌曲「PPAP」。

高島教授在日本致力於國小英語教學的推展，對於提升學生語言學習動機的研究不遺餘力，他在台日國小文化視訊交流計畫中，將所見到的每一個微笑、掌聲及深入人心的故事寫成一本書，並於書中肯定台灣學生的主動與積極，更希冀能鼓勵更多學生及老師，積極投入英語學習，讓英語不再只是課堂上的一門科目。

教育局表示，在推動英語及國際教育上，教育局不只每年舉辦4場英語比賽，更藉由辦理iEARN國際教育社群、協助學校引進國際青年志工等，營造國際化的英語文學習環境，激發學生學習英語興趣，奠定英語基本溝通能力並提升學習成效，期盼能全面提升學生的國際視野，並培養學生成為全球化的公民。