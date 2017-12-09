嘉市徵才活動 科技公司嘉縣擴廠月薪最高7萬

嘉義市政府中庭今舉辦徵才活動由嘉義市長涂醒哲（左六）、勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋（右七）等人致詞開幕，吸引22間廠商徵才。（記者王善嬿攝）

2017-12-09 12:02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，今上午9點到下午1點，在市政府中庭合辦「就業搶先機‧活力旺旺旺」徵才活動，共22間廠商、提供800個工作機會，其中上銀科技股份有限公司明年初在嘉縣擴廠，開出約100個包含技術人員、技師、工程師等職缺，薪水3萬元到7萬元，吸引有意返嘉學子投履歷求職。

嘉義市長涂醒哲致詞說，嘉義市較北部房價、物價較低，很適合生活，透過徵才活動希望媒合伯樂找到千里馬，也留住青年在嘉義；雲嘉南分署長柯呈枋表示，新年前找工作，明年有新的開始、運勢旺旺來。

市社會處勞工行政科長童季芬表示，徵才廠商包含傳統產業、餐飲服務、住宿觀光跟載客運輸的嘉義縣、市廠商，其中國光客運徵求大客車駕駛員，月薪4萬到7萬元，還有上銀科技也開出3到7萬元不等薪水的職缺。

上銀科技徐姓副管理師說，總公司在台中，另在雲林、嘉縣大埔美精密機械園區設廠，所以都會持續徵才，薪資都3萬元起跳，以電機、機械相關專長人才為主，大學以上的技師、工程師甚至月薪可達7萬元。

嘉義市民羅于茜說，因專長在環保類，之前在彰化念書，現在畢業希望找到工作、回家鄉生活。

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