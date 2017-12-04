美中不足！竹北豆子埔步道期待延伸、串連

2017-12-04 21:19

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣流經竹北市中心的豆子埔溪，目前從光明一路到縣政二路沿線有規劃人行道，提供許多市區居民散步的去處；樹黨竹北市民代表許育綸建議，設法將步道延伸到嘉勤北路，以形成更完整的溪畔休閒空間，同時也可串連豆子埔溪源頭到出海口。

縣府工務處水利科表示，豆子埔溪為竹北市重要的區域排水，縣府每年編列200萬元經費整理，工程包括除草、清理河床淤泥、溪岸植栽綠美化等；礙於財政拮据，目前並無延伸步道的預算，但後續可再會同竹北市公所現勘，研議豆子埔溪整體改善計畫，向中央爭取補助經費。

許育綸表示，豆子埔溪從光明一路到縣政二路的溪段兩側，已闢建溪畔人行步道，加上文平路人行道，提供市民重要的休憩去處，也營造光明美食商圈的河岸景點；再往上游，從縣政二路到嘉勤北路，沿線也是商家林立、人口稠密，縣政府和竹北市公所只要攜手合作，透過清除雜草、利用堤頂、整理空地、架設棧橋等方式，即可延伸步道約0.75公里長。

許育綸說，豆子埔溪發源於犁頭山，迄出海口全長約11公里，目前除了縣政二路到嘉勤北路尚無路可通外，沿線都有道路、步道和公園等可以串連；未來上述路段若是打通，輔以交通標誌、標線的安全措施，也可作為自行車暢遊竹北的選擇路線之一。