靜宜遷校沙鹿30年 耶誕點燈感恩晚會

靜宜大學舉行「宜遷沙鹿30情耶誕點燈暨感恩晚會」，點亮耶誕樹。（記者張軒哲攝）

2017-12-04 19:32

〔記者張軒哲／台中報導〕正值歲末感恩時節，靜宜大學從台中市南區遷至沙鹿屆滿30年，靜宜大學為了感念當年各單位協助搬遷校區之情，4日舉行「宜遷沙鹿30情耶誕點燈暨感恩晚會」，台中市長林佳龍共襄盛舉，靜宜大學董事長蘇耀文主教、校長唐傳義、副校長溫嘉憲等人點亮象徵基督之光的彩燈，感恩鄰里社區、民眾、國軍及教職員，在篳路藍縷遷校過程的協助。

靜宜大學「耶誕點燈暨感恩晚會」由洛泉打鼓隊、靜宜合唱團、吉他社民歌表演揭開序幕，會中頒發感謝狀給歷任校長，與協助搬遷、捐款、校務的恩人，及熱心教師、校友；並為弱勢團體，募集耶誕愛心禮物與善款。

林佳龍指出，全國天主教小學、中學、高中及大專校院，也以接力方式耶誕點燈，期望如主題「以基督的心為心，把冷漠變成愛」，透過募款，協助弱勢族群。市府與靜宜大學簽訂「資訊仙靜，宜起探索─大台中地區高中職師生程式培力與在地關懷」合作備忘錄，落實產學課程、訓練及就業輔導，讓青年希望工程人才培育。

靜宜大學董事長蘇耀文說，靜宜是天主教學校，透過耶誕點燈儀式，點亮每個人內心的心燈，將永恆的愛與喜樂帶給身邊每個人，讓社會充滿關愛、和諧、正義與喜樂。靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜1954年搬到台中市復興路，後來因都市計畫的道路穿越校園、學生人數超過4千人、學習空間不足，時任校長郭藩毅決定遷校。因當時靜宜已創校30多年，所需搬遷物品眾多，還委請地方及軍方支援。

靜宜大學第一屆傑出校友、泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會理事長陳淑珠表示，回憶著當時在復興路校區學習與生活點滴，轉眼間遷校沙鹿已過30年。

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