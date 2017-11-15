琵琶別抱棄雅虎 Firefox預設Google為搜尋引擎

2017-11-15 17:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕火狐（Firefox）瀏覽器的母公司Mozilla宣布，將以Google為美國、加拿大、台灣和香港的預設搜尋引擎，結束與雅虎的合作關係，但Google和Mozilla未透露新協議的財務內容。

Google在 2014 年以前是 Firefox 的預設搜尋引擎，但由於兩者成為激烈的競爭對手，Mozilla後來投向雅虎懷抱，將雅虎預設為Firefox 的搜尋引擎，雅虎同意之後5年、每年將支付Mozilla 3.75億美元，比Google給的還要高。

對此，雅虎的新東家威訊通訊（Verizon Communications）表示：「雅虎和Mozilla從2014年以來共享了建設性的關係，我們很驚訝Mozilla決定琵琶別抱，我們將與該公司討論雙方協議的條件。」

Google與Mozilla敲定的新協議，將提高在網路搜尋市場的市占率。當用戶使用 Firefox搜尋資料時，Google就會出現在首頁，並趁機銷售廣告。根據雙方協議，Google的合作夥伴若向搜尋引擎傳送線上流量時，Google還須另外向Mozilla付費，這可能增加Google股東的成本。

目前並不清楚Google要付多少費用給Mozilla。但隨著Google的廣告營收節節升高，該公司付給流覽器、行動裝置製造商和其他經銷管道的費用也增加，以確保Google的搜尋、影音、服務和數位廣告能被看見。這些費用稱作流量取得成本（TAC），今年第三季Google的TAC已增至55億美元，占廣告營收的23%。

Google大部分的TAC都流入蘋果的荷包。蘋果的Safari流覽器將Google預設為搜尋引擎，今年9月蘋果的聲控輔助系統Siri也將Google預設為搜尋引擎，取代微軟的Bing。今年第三季Google TAC支付給諸如蘋果這類經銷夥伴的費用暴增54%至24億美元。

根據市場研究公司Statcounter的調查，Firefox一度占全球瀏覽器市場的近4分之1市占率，如今已跌至6%。蘋果的Safari占15%，阿里巴巴的UC Browser占8%，Google的Chrome占55%。